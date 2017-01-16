جندوبة: المهرجان الوطني لأدب الطفل: الطفل في مدونة كتاب جندوبة

أما الحصة المسائية فقد أثثها كل من الكاتبة طاووس حاجي بالطيب والكاتبة بسمة الشوالي أين تم تقديم نماذج قصصية ونقاش إشكاليات هامة مثل الاقتباس والإبداع وتكديس النص وتهوئته والأسلوب السهل والمضامين الواقعية والخيالية والعلمية لتنشط الكاتبة بسمة الشوالي الكتاب الواعد ين عبر طرح ونقاش كيف نكتب وماذا تعني لك القصة والشخصيات كيف يتم اختيارها والمكان والزمان
الجلسة العلمية الثانية المبرمجة في اليوم الثاني ترأسها الأستاذ فوزي الشيحي أين طرح الشاعر منير البولاهمي قراءة مميزة في مدونة الكاتب الصحبي العلوي وعالم الطفل كيف تعامل معه الكاتب باحثا في الغلاف ونوع الورق ووضوح المعنى ومراعاة القصص لذهان الصغار وأذواقهم وتسلسل الأحداث وتجنب المواقف المخيفة وغيرها من الإشكاليات التي ناقشتها ورقته العلمية وبحضور الكاتب الطيب الرصاع كانت مداخلة الشاعر الصحبي العلوي تحت عنوان " الفنون المعجمية من خلال قصص الطيب الرصاع تحدث فيها عن المعجم اللفظي والسردي والمعجم الوصفي ومعجم التعابير الجاهزة والمعجمين الديني والحكمي عبر أمثلة شقت نصوص الكاتب الطيب الرصاع أما حصة النقاش فقد أثرت الجلسة العلمية وطرحت إشكاليات هامة مثل أهمية المطالعة وهذه الكتابة الموجهة للطفل هي في ألخير صناعة وكيف يحتاج الطفل على الكبار لتأطيره وتحضيره ليكون فرد نوعي في المجتمع لتذكر الكاتبة طاووس حاجي بالمسابقة الوطنية وشروطها ليقع تكريم كل المشاركين في مسابقة المهرجان
وتم تقسيم المشاركين لفريقين وفاز بالمرتبة الأولى كل من فرح الخميري وريماء الغزواني والجائزة الثانية كانت من نصيب مريم الدريدي والثالثة مناصفة بين تقى وسلاتي وآية وسلاتي وأسوة الراجحي والمجموعة الثانية كانت المراتب كالأتي الجائزة مناصفة بين ريم المناعي وجيهان العياري ومي تبيني والجائزة الثانية مناصفة بين هناء روازق وعلاء الدين الشيحي والمرتبة الأولى للكاتب الواعد مهاب لحبيري بنصه نتؤات حياة ريفية وقد تكونت لجنة القراءات من الكاتبة طاووس حاجي بالطيب وبسمة الشوالي من تونس وعبر النات الكاتبة المغربية منى وفيق والكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت وقد دعمت الجوائز الكاتبة حفيظة القاسمي بنسخ من كتبها المنشورة مؤخرا وتم تكريم المحاضرين واصحاب المدونات التي اشتغل عليها المحاضرون وهم الطيب الرصاع الذي اتحفنا بمداخلة قيمة عبر فيها عن تشجيعه لمثل هذه المبادرات وقضية النشر شاكرين للقائمين بهذا المهرجان والصحبي العلوي وطاووس حاجي بالطيب وأبو بكر العيادي ومثل المهرجان لقاء اكثر من جيل كان التفاعل عفوي وايجابي عمت الفائدة في جو حميمي وتم تقديم العديد من الوصيات ستعمل الجمعية على تفعيلها بمعية كل الفاعلين الثقافيين بالجهة الذين واكبوا فعاليات المهرجان كالشاعرة سنية مدوري التي ساهمت بمجموعة من كتبها للفائزين و الكاتب حمدة الوسلاتي وحفيظة القاسمي وغيرهم من الشباب رواد نادي القراءة و لا يفوتنا ذكر أبناء الجمعية فطيمة العيادي وصابرين عبسي وسرور الشوالي وعمار وسلاتي والأولياء الذين حضروا مع أبنائهم بهدف دفعهم وتشجيعهم على المواصلة في هذا النهج وللجمعية العديد من المحطات الثقافية والتنشيطية التي تعتزم القيام بها
Publié le:2017-01-16 21:31:02
Par:ibnbathouta (France )
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