المباراة مع الجزائر ستكون حاسمة ولا خيار سوى الانتصار ( لاعب المنتخب التونسي لاري العزوني )

Lundi 16 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 20:48:14

شرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء الاثنين تحضيراته للقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية و التي ستجمعه بنظيره الجزائري يوم الخميس القادم بملعب فرانسفيل انطلاقا من الساعة الخامسة مساء وعرفت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب بونغوفيل مشاركة جميع اللاعبين من ذلك وهبي الخزري الذي يشكو من بعض الأوجاع على مستوى الرأس ومحمد امين بن عمر الذي أجرى بعض التدريبات الخاصة في بداية الحصة بمعية المدافع ايمن عبد النور.واشار متوسط الميدان لاري عازوني في تصريح لمبعوث "وات" ان "مباراة الجزائر ستكون حاسمة و لن يكون لنا خيار سوى تحقيق الانتصار و ليس لنا الحق في التعثر مرة أخرى حيث اننا ندرك جميع خصال المنتخب الجزائري الذي يمتلك فرديات ممتازة وكذلك نقاط ضعف يجب علينا استغلالها على أحسن وجه" واضاف عازوني "يجب طي صفحة مباراة السنيغال رغم المرارة التي راودتنا بفعل اهدار ذلك الكم الهائل من المحاولات السانحة للتهديف المهدورة اذ ان النجاعة لم تكن حاضرة وفي المقابل احسن المنافس استغلال العدد القليل من الفرص التي تحصل عليها من ذلك ضربة الجزاء و ركنية الهدف الثاني ولهذا فإننا مطالبون بالتركيز و النجاعة أمام المرمى ضد منتخب الجزائري" وتابع لاعب نيم الفرنسي قائلا "لئن كانت الاجواء امس داخل حجرات الملابس ثقيلة بعد هزينة قاسية و هو ما يملي علينا رد الفعل في لقاء دربي غامض الاطوار باعتبار تكافئ موازين القوى بين المنتخبين" ومن جهته افاد الظهير الايمن حمدي النقاز ان "الوضعية الحالية للمنتخب التونسي اثر هزيمة الجولة الاولى تضعه امام خيارات محدودة وتنحصر في ضرورة تحقيق الفوز واظن ان حجم اللعب الذي قدمه المنتخب التونسي في لقاء الامس كفيل بالنجاح في المباراة القادمة و يبقى الاهم هو ان نحسن انهاء الهجمات بالتركيز اكثر امام مرمى المنافس و اتمنى ان تنصفنا الكرة في اللقاء المرتقب" واوضح لاعب النجم الساحلي ان "هناك وعي بقوة المنتخب الجزائري لاسيما من الناحية الهجومية و نحن واثقون من امكانياتنا حيث ان معنويات اللاعبين ثابتة رغم الهزيمة الاخيرة ويحدونا عزم لتدارك الموقف عبر اليقظة في مستوى الخط الخلفي و التركيز أكثر في مناطق المنافس و يجب خاصة عدم تكرار سيناريو مباراة الأمس بإهدار الفرص السهلة لان ذلك قد تكون له انعكاسات سلبية في لقاء تبدو فيه الهزيمة ممنوعة بالنسبة للمنتخبين على حد السواء ويذكر ان المنتخب التونسي خسر امس الاحد بثنائية نظيفة ضد المنتخب السنيغالي مما يجعل وضعيته صعبة من اجل التاهل الى الدور ربع النهائي حيث يلاقي ابناء هنري كسبرجاك يوم الخميس القادم المنتخب الجزائري و ينهي مشواره في الدور الأول بمواجهة الزمبابوي يوم 23 جانفي الجاري .