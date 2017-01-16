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Sport

ساحل العاج تبدأ الدفاع عن اللقب بالتعادل مع توغو في كأس الأمم الافريقية

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - استهلت ساحل العاج حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بتعادل دون اهداف مع توغو اليوم الاثنين.
ففي افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة بالجابون عجزت ساحل العاج عن هز شباك توغو في أول لقاء رسمي لويلفريد زاها الذي اختار اللعب لبطل افريقيا بدلا من إنجلترا.

وصمدت توغو - التي اعتمدت على مهاجمها الشهير إيمانويل أديبايور غير المرتبط بأي فريق حاليا - وخرجت بنقطة التعادل.
ويلعب منتخب المغرب ضد الكونجو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



Publié le:2017-01-16 19:46:09

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  20h : RD Congo - Maroc
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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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