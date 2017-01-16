ساحل العاج تبدأ الدفاع عن اللقب بالتعادل مع توغو في كأس الأمم الافريقية

ففي افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة بالجابون عجزت ساحل العاج عن هز شباك توغو في أول لقاء رسمي لويلفريد زاها الذي اختار اللعب لبطل افريقيا بدلا من إنجلترا.
وصمدت توغو - التي اعتمدت على مهاجمها الشهير إيمانويل أديبايور غير المرتبط بأي فريق حاليا - وخرجت بنقطة التعادل.
ويلعب منتخب المغرب ضد الكونجو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
Publié le:2017-01-16 19:46:09
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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