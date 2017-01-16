اليوم السادس عشر من جانفي 2017 سقطت انفاق لطفي العماري بالضربة القاضية وتدحرجت اسهم ميناء الزنتان وافل نجم بوغلاب وتنحى صالح الحاجة هناك يندب حظه ، اليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2017 اقدم المدعو فرحات بن عثمان على تنفيذ واحدة من عاهات الخبر الصحفي ونجح عبر كدس من الكلمات المحقونة في تحقيق القفزة واحداث الفارق وصناعة الريادة القبيحة ! اليوم الثامن عشر من ربيع الثاني 1438 وفي خرجة لم تسبقه اليها صواعق التجني الاعلامي نجح بن عثمان الصاعد في تقديم توليفة دينية رياضية يصعب حتى على بن عثمان "نَبيذ" الاتيان بمثلها .
في خلطة هجينة غريبة ممزقة الاشلاء مرر بن عثمان "الجديد" وجبة أيدولوجية ركيكة وهزيلة ، ادعى من خلالها ان مكة المكرمة والصلاة والقبلة شتت افكار اللاعبين وحرمتهم من التركيز ، واكد ان توجه اللاعبين الى صلاة الجمعة يعتبر نوعا من اقحام الدين في الرياضة الشيء الذي ادانه بقوة ، ونبه الى خطورته وطالب بالكف عن المجاهرة بالصلاة ، ولعل اغرب ما رشَحت به توليفته المترهلة ، ذكره ان صلاة الجمعة اهدرت مجهود اللاعبين " لقد أهدرنا مردود لاعبينا بفرض ما لا مكان له في الملاعب" .
بعودة الى طبيعة خربشات المذكور سنجد انه يطارد المناسبات لإقحام الدين في كل شاردة وواردة ، ليس لتوظيفه وانما لتقزيمه وحشره في زاوية ، لكن ولان بضاعته متخشبة ، يفشل عادة في توفير المدخل المقبول ، ويعمد الى افتعال تعلة مضحكة ساذجة ثم يشرع في التجشوء ، وحتى لا نبتعد كثيرا في تناول الحشو الذي اتاه بن عثمان يكفي التذكير بأحد عناوينه السابقة لنقف على نوعية هذا الشخص الذي يبشر ويروج لفصيل ايديولوجي متطرف والذي يعتبر الفصيل الكارثة على ثورة سبعطاش اربعطاش ، فقد سبقت شطحته حول الدين والرياضة شطحة اخرى تحت عنوان " شواطئ العراة و الزواج المثلي هما السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس " ، وايضا مما قاله الصحفي الدبلوماسي الداعي الى عدم ربط الرياضة بالدين او عدم ربط صلاة الجمعة بالدين ، " الديمقراطية افلست والبديل هو الديملوكية" !!!
رابط مقال فرحات عثمان
Publié le:2017-01-16 19:08:50
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
Sur:خليفة العماري وبوغلاب : صلاة الجمعة شتت تفكير المنتخب وتسببت في هزيمته !!!