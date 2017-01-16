دورة استراليا المفتوحة - فوز الجزيري على الياباني سويدا

Lundi 16 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 13:46:31

- فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 56 عالميا على الياباني غو سويدا المصنف 139 عاليما (6-3 و6-4 و6-3) اليوم الاثنين في الدور الاول من دورة استراليا المفتوحة.وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الكازاخستاني اليكساندر بوبليك المصنف 207 عالميا.