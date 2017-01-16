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Sport

دورة استراليا المفتوحة - فوز الجزيري على الياباني سويدا

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 56 عالميا على الياباني غو سويدا المصنف 139 عاليما (6-3 و6-4 و6-3) اليوم الاثنين في الدور الاول من دورة استراليا المفتوحة.

وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الكازاخستاني اليكساندر بوبليك المصنف 207 عالميا.



Publié le:2017-01-16 13:46:31

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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