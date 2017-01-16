دورة استراليا المفتوحة - فوز الجزيري على الياباني سويدا

وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الكازاخستاني اليكساندر بوبليك المصنف 207 عالميا.
Publié le:2017-01-16 13:46:31
|Groupe A
|Pts
|J
|G
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|P
|Diff
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
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|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe C
|Pts
|J
|G
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|P
|Diff
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|0
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|0
|0
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|03
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|0
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|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
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|P
|Diff
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|0
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|Quarts de Finale
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|Finale
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Par:LEDOYEN (Tunisia )
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