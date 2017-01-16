شبيبة القيروان: المهاجم الجزائري بن عثمان يعزز الصفوف

Lundi 16 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 16:05:21

- اعلنت شبيبة القيروان على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن انتداب المهاجم الجزائري الشاب للنادي الافريقي منصور بن عثمان.وكانت شبيبة القيروان توفقت خلال الميركاتو الشتوي من تعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم بكل من خليل هنيد (ظهير ايسر - مستقبل المرسى) وعلاء دحنوس (ظهير ايمن - سيدي بوزيد) وعلاء الدين عباس (متوسط ميدان هجومي- الاولمبي الباجي) وعلي القربي (مهاجم - النادي الصفاقسي).وفي المقابل تتواصل مساعي فريق عاصمة الاغالبة للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لرضا الجدي الذي عاد الى النجم الساحلي.