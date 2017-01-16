شبيبة القيروان: المهاجم الجزائري بن عثمان يعزز الصفوف

وكانت شبيبة القيروان توفقت خلال الميركاتو الشتوي من تعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم بكل من خليل هنيد (ظهير ايسر - مستقبل المرسى) وعلاء دحنوس (ظهير ايمن - سيدي بوزيد) وعلاء الدين عباس (متوسط ميدان هجومي- الاولمبي الباجي) وعلي القربي (مهاجم - النادي الصفاقسي).
وفي المقابل تتواصل مساعي فريق عاصمة الاغالبة للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لرضا الجدي الذي عاد الى النجم الساحلي.
Publié le:2017-01-16 16:05:21
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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