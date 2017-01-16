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Sport

على قناة BeIN Sport: لحمت بين نبيل معلول ومعز بولحية بسبب كاسبرجاك

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - دخل المحلل الرياضي لقناة البيين سبور نبيل معلول في شجار مع مقدم أستوديو مبارة تونس والسينغال معز بولحية.
هذا ودخل نبيل معلول في هستيريا بعد أن قاطعه الاعلامي معز بولحية وطالبه بتقديم اجابة مباشرة على سؤاله ان كان هنري كسبرجاك قد أخطأ في الرسم التكتيكي الذي اتبعه أم لا.

وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 ( المجموعة الاولى ).
ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.
وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.




Publié le:2017-01-16 08:36:25

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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