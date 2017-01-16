على قناة BeIN Sport: لحمت بين نبيل معلول ومعز بولحية بسبب كاسبرجاك

هذا ودخل نبيل معلول في هستيريا بعد أن قاطعه الاعلامي معز بولحية وطالبه بتقديم اجابة مباشرة على سؤاله ان كان هنري كسبرجاك قد أخطأ في الرسم التكتيكي الذي اتبعه أم لا.
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 ( المجموعة الاولى ).
ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.
وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.
Publié le:2017-01-16 08:36:25
Par:Nader Malaykos (Netherlands )
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