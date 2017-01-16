صحيفة فرنسية: ''آيفون'' قد يكون سبب سقوط الطائرة المصرية

Lundi 16 Janvier 2017

وكالات - أصدرت اللجنة الخاصة التابعة للنيابة العامة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق القائم بأعمال رئيس شركة "سامسونغ" لي جاي يونغ، بتهمة الرشوة على خلفية التحقيق بفضيحة الفساد لرئيسة الجمهورية التي تم إقصاؤها مؤقتاً، بارك غيون هي، وفقاً لوكالة "يونهاب".



كشفت وسائل إعلام فرنسية عن انتقال المحققين الفرنسيين لفرضية جديدة مفاجئة، فيما يتعلق بسبب تحطم طائرة "مصر للطيران" فوق البحر المتوسط، وهي في طريقها من العاصمة باريس إلى القاهرة العام الماضي.



وكانت رحلة مصر للطيران 804، قد سقطت في مياه البحر، بعدما غادرت مطار "شارل ديغول" وفي طريقها للقاهرة يوم 19 مايو/أيار 2016، وتبنت وسائل إعلام عديدة فرضيات وجود عطل فني بالطائرة أو إمكانية تحطمها بسبب عمل إرهابي، ولكن عدم تبني أي جهة لسقوط الطائرة عزز من الفرضية الأولى. وتتركز الفرضية الجديدة التي اكتشفها المحققون، على احتمالية انفجار أو احتراق هاتف "آيفون" أو حاسب "آيباد" الخاص بأحد أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، وهو ما أدى إلى سقوطها، وأودى بحياة 66 شخصا كانوا على متنها.







Publié le:2017-01-16 08:27:06

