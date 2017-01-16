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Monde

النيابة العامة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس ''سامسونغ''

Lundi 16 Janvier 2017
وكالات - صدرت اللجنة الخاصة التابعة للنيابة العامة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق القائم بأعمال رئيس شركة "سامسونغ" لي جاي يونغ، بتهمة الرشوة على خلفية التحقيق بفضيحة الفساد لرئيسة الجمهورية التي تم إقصاؤها مؤقتاً، بارك غيون هي، وفقاً لوكالة "يونهاب".

ووفقاً لمعطيات اللجنة فإن رئيس "سامسونغ" لي جاي يونغ، يشتبه بأن شركته عام 2015 وقعت عقداً بقيمة تبلغ أكثر من 18 مليون دولار أمريكي مع شركة تتخذ مقرا لها في ألمانيا، تابعة للمتهمة الرئيسية في قضية الفساد الكبيرة تشوي سون سيل، وهي صديقة الرئيسة بارك غيون هي.

ومن جانبه، قام صندوق التقاعد الحكومي، وكما يعتقد، تحت الضغط من قبل إدارة الرئيسة، بتقديم الدعم لصفقة اندماج لشركتين مقاولتين تابعتين لـ "سامسونغ". ووجهت إلى رئيس صندوق التقاعد الحكومي، مون هيون بيو، أيضاً اتهامات بالفساد، حيث اعتقل منذ شهر.




Publié le:2017-01-16 08:23:00

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