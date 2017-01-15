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Tribune

الثورة التونسية بين آلام المخاض و مخاوف الامال

Dimanche 15 Janvier 2017
ياسر ذويب (*)

تعيش الثورة التونسية عيدها السادس بين مناخ داخلي معقد و متشعب تحتاج فيه الطبقة السياسية التونسية الى طمأنة شعبها اللذي لم يرى اشياء تتحقق من مطالب ثورته المجيدة. كالتشغيل و العدالة و الكرامة و تأسيس دولة مؤسسات و القانون زد على ذلك مناخ دولي اصبح يتبرم من صحوة الشعوب و التوق إلى الحرية و الكرامة
هذا المجتمع الدولي المنافق و اللذي يشجع في ظاهره على الاقل التجربة الديمقراطية التونسية و يصفق للانقلابات و يستقبل قادتها اللتي فضت الاعتصامات و حرقت النفوس البشرية
ماهو المطلوب اليوم حتى تنجح التجربة التونسية

اعتقد بكل صراحة و في تصورى أن نرجع الى مطالب الثورة و اللتي تتمثل أساسا في عدالة انتقالية تجمع بين الضحية و الجلاد و تطهير هذه المظالم بتوبة صادقة و شجاعة من الجلادين و كل من نظر للتعذيب و مارسه على كل من لم يكن في ركب النظام السابق

نحتاج كذلك إلى قلوب تصفح و تعفو عن من ظلم و تعيد الظالمين الى ركب الطلقاء
نحتاج كذلك إلى مجتمع مدني حارس حقيقي لذاكرة شعبنا النضالية و ضابط لكل التجاوزات دون تفريق بين المواطنين أو تقديم الفرز الأيديولوجي على قيمة و إنسانية الإنسان التونسي و حقه في ان يعيش كريما في وطنه فحقوق الانسان التونسي أصيلة كامنة في انتماءه للبشرية
نحتاج كذلك إلى قضاء عالي و مترفع عن الفرز الأيديولوجي يكون ملاذ المظلومين و شجاعا في قراراته و يعيد امل العدالة في قلوب المواطنين و يرعب الظالمين و يردعهم عن ءافسادهم و فسادهم دون تدخل للدولة
نحتاج كذلك إلى رؤية و برنامج استراتيجي للتنمية في الدولة التونسية و قرارات شجاعة و الخروج من فشل المنوال الاقتصادي القديم اللذي همش الانسان التونسي اكثر من هامشية مناطقه الداخلية
نحتاج الى احترام سنن التغيير بين الاجيال في ديناميكية إيجابية تبتعد عن منطق التاءبيد البيولوجي و الوراثي و تعطي الفرصة للشباب التونسي في مسؤولية القيادة السياسية أو الاجتماعية
ونحتاج كذلك إلى ايمان الشعب التونسي بالحفاظ على ثورته حتى لا يامن الردة و الانتكاسات كما شهدتها بعض الثورات العالمية
اود ان اختم ان خلاص الشعب التونسي و شعوب المنطقة العربية لا يكمن في رجوع المستبد العادل اللذي حكم أوطاننا اكثر من ستين سنة لم تتحقق فيه لا العدالة و لا التنمية و لا الكرامة

(*) ياسر ذويب
ناشط سياسي و حقوقي مختص في شؤون الجالية المسلمة في كندا
مونتريال

Publié le:2017-01-15 22:31:08

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