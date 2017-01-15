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Régions

وفاة لاعب في انقلاب حافلة أصاغر الملعب التونسي لكرة اليد

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - تعرّضت حافلة تقل شبان فريق الملعب التونسي لكرة اليد (صنف الأصاغر) للإنقلاب بالطريق السريعة سوسة - تونس على مستوى جهة سيدي بوعلي

وتتمثل صورة الحادث بحسب اذاعة الديوان في انقلاب الحافلة بسبب انفجار أحد اطاراتها وهو ما أدى الى وفاة لاعب و اصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة . . .



Publié le:2017-01-15 19:09:58

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Cameroun 1 1 0 1 0 0
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  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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