وفاة لاعب في انقلاب حافلة أصاغر الملعب التونسي لكرة اليد

Dimanche 15 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 19:09:58

- تعرّضت حافلة تقل شبان فريق الملعب التونسي لكرة اليد (صنف الأصاغر) للإنقلاب بالطريق السريعة سوسة - تونس على مستوى جهة سيدي بوعليوتتمثل صورة الحادث بحسب اذاعة الديوان في انقلاب الحافلة بسبب انفجار أحد اطاراتها وهو ما أدى الى وفاة لاعب و اصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة . . .