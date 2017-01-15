وفاة لاعب في انقلاب حافلة أصاغر الملعب التونسي لكرة اليد

وتتمثل صورة الحادث بحسب اذاعة الديوان في انقلاب الحافلة بسبب انفجار أحد اطاراتها وهو ما أدى الى وفاة لاعب و اصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة . . .
Publié le:2017-01-15 19:09:58
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: احياء الذكرى 88 لوفاة الزعيم النقابي محمد علي الحامي