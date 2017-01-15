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Sport

التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد السنيغال

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - في ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي التي سيعتمد عليها المدرب هنري كسبرجاك مساء اليوم ضد المنتخب السنيغالي في مباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضتها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 ايمن المثلوثي - علي معلول - حمدي النقاز - صيام بن يوسف -ايمن عبد النور - الفرجاني ساسي - حمزة لحمر - لاري عزوني -نعيم السليتي - يوسف المساكني - احمد العكايشي ر-حسني





Publié le:2017-01-15 18:32:17

festival-4617e4b27255a30946edb12a68ce139d-2017-01-15 18:32:17
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 136938

Moncef  (Canada)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 19h 49m |           
Je suis très optimiste. Belle équipe créative et sera surprenante!
Allez lawled, bon chance et bon courage. Yes we CAN!

Carl Pablo  (Tunisia)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 19h 23m |           
من المرجح خروج تونس و الجزائر من الدور الأول بعد هزيمتين و تعادل لتونس



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Zimbabwe
  20h : Tunisie - Sénégal
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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