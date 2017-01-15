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Journaux Sport التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد السنيغال Dimanche 15 Janvier 2017 بــاب نــات - في ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي التي سيعتمد عليها المدرب هنري كسبرجاك مساء اليوم ضد المنتخب السنيغالي في مباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضتها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 ايمن المثلوثي - علي معلول - حمدي النقاز - صيام بن يوسف -ايمن عبد النور - الفرجاني ساسي - حمزة لحمر - لاري عزوني -نعيم السليتي - يوسف المساكني - احمد العكايشي ر-حسني











Publié le:2017-01-15 18:32:17

- في ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي التي سيعتمد عليها المدرب هنري كسبرجاك مساء اليوم ضد المنتخب السنيغالي في مباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضتها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 ايمن المثلوثي - علي معلول - حمدي النقاز - صيام بن يوسف -ايمن عبد النور - الفرجاني ساسي - حمزة لحمر - لاري عزوني -نعيم السليتي - يوسف المساكني - احمد العكايشي ر-حسني

festival-4617e4b27255a30946edb12a68ce139d-2017-01-15 18:32:17

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Moncef (Canada) | Dimanche 15 Janvier 2017 à 19h 49m |