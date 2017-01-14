المنتخب التونسي ينهي تحضيراته للقاء السنيغال بحصة تدريبية مغلقة وتشكيلة اساسية متوازنة

Samedi 14 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 21:28:24

انهى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم السبت تحضيراته الخاصة بلقاء الجولة الافتتاحية لمناقسات المجموعة الثانية الذي سيجمعه غدا الاحد بنظيره السنيغالي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب فرانسفيل وذلك باجراء حصة خفيفة مغلقة احتضنها ملعب بونغوفيل وشهدت مشاركة جميع اللاعبين.وتؤكد المؤشرات التي افرزتها الحصص التدريبية الاخيرة التي اجراها زملاء ايمن المثلوثي في فرانسفيل ان نوايا الاطار الفني تتجه للتعويل على تشكيلة اساسية متوازنة تراعي الجانب الهجومي مع اليقظة الدفاعية حيث من المنتظر ان يعتمد كسبرجاك على الرسم التكتيكي 4-2-3-1 وذلك بالتعويل على الحارس المثلوثي والرباعي علي معلول على الجهة اليسرى وحمدي النقاز على الجهة اليمنى في حين سيتالف محور الدفاع من صيام بن يوسف وايمن عبد النور.وسيضطلع الفرجاني ساسي ولاري عزوني بمهمة الارتكاز في حين ستعهد مهمة التنشيط الهجومي لوهبي الخزري ويوسف المساكني وحمزة لحمر وطه ياسين الخنيسي كراس حربة ويذكر ان مباريات المجموعة الثانية تفتتح غدا الاحد بلقاء بين المنتخب الجزائري ضد الزمبابوي بداية من الساعة الخامسة.وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الكامروني اليوم نيون لادارة لقاء المنتخب التونسي ضد نظيره السنيغالي.