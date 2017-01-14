Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Lotfi Bouchnak - Nassaya  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

غينيا بيساو تصدم الغابون بتعادل قاتل في افتتاح كأس أفريقيا

Samedi 14 Janvier 2017
وكالات - بهدف في الدقيقة الأخيرة ، وجه منتخب غينيا بيساو لكرة القدم لطمة قوية إلى نظيره الجابوني وانتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 معه اليوم السبت في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين بالجابون.

ودفع المنتخب الجابوني (الفهود) ثمن استسلامه للهجوم الغيني في نهاية المباراة واتستقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة الافتتاحية لتكون النسخة الثالثة على التوالي من البطولة التي تنتهي فيها المباراة الافتتاحية بالتعادل.
وقدم المنتخبان أداء متوسط المستوى نجح من خلاله منتخب غينيا بيساو في تشكيل بعض الخطورة على منتخب الجابون.
وبدا منتخب غينيا بيساو جديرا بانتزاع نقطة التعادل على الأقل في مباراته الأولى ببطولات كأس الأمم الأفريقية خاصة بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أداء أقل من المتوسط للفريقين.
وتحسن أداء المنتخبين في الشوط الثاني ونجح أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني وقائد المنتخب الجابوني في انتزاع هدف التقدم لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 52 .
وعاند الحظ منتخب غينيا بيساو في النصف الثاني من هذا الشوط حيث ضاعت من الفريق أكثر من فرصة خطيرةقبل أن يحرز مارينهو سواريز هدف التعادل القاتل بضربة رأس في الدقيقة 90 .



Publié le:2017-01-14 19:37:55

festival-d1befdfac2459814e443317e9517c9d2-2017-01-14 19:37:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136907



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Guinée Bissau
  20h : Burkina Fasso - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136907 1073|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires