Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Tribune النهضة و تزلف الحداثة الواهية Samedi 14 Janvier 2017 أبو مــــــازن



كاد لهيب الفايس بوك أن يأتي البارحة على انجازات النهضة "الحداثية" ويقطع الطريق أمام جنوحها نحو الوسط بعد أن ارتأى القائمون على تنظيم احتفال الثورة باستدعاء فتّانة من مصر الانقلاب ثم العدول عن ذلك القرار بسرعة البرق. يبدو أن الخبر ونقضه لم يغادرا شبكة النات ولم تتناولاهما الألسن الخبيثة والطيبة على قنوات الاعلام وهذه فرصة منحتها الاقدار لتلملم النهضة خجلها و تتأنى في قراراتها مستقبلا اذا علمت أن حسنتها بمثلها و عثرتها بعشر من أمثالها في المزاج الشعبي.



عن أي وسطية تبحث النهضة وغيرها من التشكيلات المحافظة والمحسوبة على الهوية العربية الاسلامية وعن أي حداثة تحاول اللحاق بركبها حتى تظهر بمظهر الواقع التونسي فتجني منه ما طاب من الأصوات؟ ذلك هو لب السؤال عن الدافع الرئيسي لمثل هذه التقليعات التي تحاول اختراق صمت انصارها والمتعاطفين معها. لم يحتج "خزّان" النهضة الانتخابي و المتعلقين بالوسطية التونسية المرتبطة أيّما ارتباط بالماضي التونسي البعيد والقريب على "الفتانة" المستقدمة من مصر الجريحة لمجرد نوعية غنائها أو رقصاتها أو ما شابه ذلك من العمل الفني الموكول لأهله لتقييمه بالسلب و الإيجاب بل احتجوا على مشاركتها الفعلية في انقلاب أتى على الشيوخ والأطفال العزل من النساء والرجال حيث سادت رائحة الشواء الآدمي و تسارعت سواقي الدماء لتعلن سقوط ديمقراطية متعثرة و ميلاد ديكتاتورية بدعم صهيوني ظاهر للعيان.

المطربون والمطربات العرب والعالميون منتشرون في أصقاع المعمورة يلبون طلبكم على جناح السرعة و ربما بالمجان اذا استطعتم جلب تفاعلهم مع ثورة يافعة يأبى الله عز وجل الا أن يديم بريقها لتتحول الى واقع ملموس يأخذ بيد المستضعفين و يصنع قوة للشرق الأوسط تضاهي عنت الصهيونية التي يضيق عليها الحصار. لو اتجهتم صوب البوب أو الريقي أو التكنو أو الجاز أو الأغنية العربية الأصيلة أو الموشحات أو الفلكلور التونسي أو المغربي أو الصعيدي لوجدتم جمهورا محترما و رغبة في المتابعة والاستماع ولكن العجلة، التي لا نرى غيرها سببا لمثل هذه العثرة، أربكت البرنامج المعد سلفا بكل ارتجال ودون أدنى دراية بخبايا الأمور و انتظارات الجمهور.

يبدو أن الاعتذار للأنصار و المتعاطفين مع هذا النهج الوسطي من القائمين على البرنامج الثقافي واجب، فيتحمل مسؤولية القرار الغريب من عجّل بإعلانه دون أدنى استشارة لأهل الاختصاص والمشورة الفنية. أما الحداثة فقد سجلتها النهضة بفخر لما اعتمدت التصويت الالكتروني في انتخاباتها ولما آمنت بالقيم العالمية لحقوق الانسان فدعّمتها أيام كتابة الدستور ولا زالت مدافعة عنها في تونس وفي كل مكان يمتهن فيها الانسان فتسلب حريته و ارادته. الحداثة لا تعني مجرد اللباس و الميكياج و طريقة تصفيف الشعر بل تعنى بتغيير واقع تعيس ينتمي للقرن التاسع عشر لم يغادر أريافنا وبعض حضرنا اذ لا زال فانوس البترول مصدرا للضوء و الغدير مصدرا للشراب و القش آساس سقف الأكواخ المنتشرة بعد ستين سنة من الاستقلال.







Publié le:2017-01-14 18:59:04

كاد لهيب الفايس بوك أن يأتي البارحة على انجازات النهضة "الحداثية" ويقطع الطريق أمام جنوحها نحو الوسط بعد أن ارتأى القائمون على تنظيم احتفال الثورة باستدعاء فتّانة من مصر الانقلاب ثم العدول عن ذلك القرار بسرعة البرق. يبدو أن الخبر ونقضه لم يغادرا شبكة النات ولم تتناولاهما الألسن الخبيثة والطيبة على قنوات الاعلام وهذه فرصة منحتها الاقدار لتلملم النهضة خجلها و تتأنى في قراراتها مستقبلا اذا علمت أن حسنتها بمثلها و عثرتها بعشر من أمثالها في المزاج الشعبي.عن أي وسطية تبحث النهضة وغيرها من التشكيلات المحافظة والمحسوبة على الهوية العربية الاسلامية وعن أي حداثة تحاول اللحاق بركبها حتى تظهر بمظهر الواقع التونسي فتجني منه ما طاب من الأصوات؟ ذلك هو لب السؤال عن الدافع الرئيسي لمثل هذه التقليعات التي تحاول اختراق صمت انصارها والمتعاطفين معها. لم يحتج "خزّان" النهضة الانتخابي و المتعلقين بالوسطية التونسية المرتبطة أيّما ارتباط بالماضي التونسي البعيد والقريب على "الفتانة" المستقدمة من مصر الجريحة لمجرد نوعية غنائها أو رقصاتها أو ما شابه ذلك من العمل الفني الموكول لأهله لتقييمه بالسلب و الإيجاب بل احتجوا على مشاركتها الفعلية في انقلاب أتى على الشيوخ والأطفال العزل من النساء والرجال حيث سادت رائحة الشواء الآدمي و تسارعت سواقي الدماء لتعلن سقوط ديمقراطية متعثرة و ميلاد ديكتاتورية بدعم صهيوني ظاهر للعيان.المطربون والمطربات العرب والعالميون منتشرون في أصقاع المعمورة يلبون طلبكم على جناح السرعة و ربما بالمجان اذا استطعتم جلب تفاعلهم مع ثورة يافعة يأبى الله عز وجل الا أن يديم بريقها لتتحول الى واقع ملموس يأخذ بيد المستضعفين و يصنع قوة للشرق الأوسط تضاهي عنت الصهيونية التي يضيق عليها الحصار. لو اتجهتم صوب البوب أو الريقي أو التكنو أو الجاز أو الأغنية العربية الأصيلة أو الموشحات أو الفلكلور التونسي أو المغربي أو الصعيدي لوجدتم جمهورا محترما و رغبة في المتابعة والاستماع ولكن العجلة، التي لا نرى غيرها سببا لمثل هذه العثرة، أربكت البرنامج المعد سلفا بكل ارتجال ودون أدنى دراية بخبايا الأمور و انتظارات الجمهور.يبدو أن الاعتذار للأنصار و المتعاطفين مع هذا النهج الوسطي من القائمين على البرنامج الثقافي واجب، فيتحمل مسؤولية القرار الغريب من عجّل بإعلانه دون أدنى استشارة لأهل الاختصاص والمشورة الفنية. أما الحداثة فقد سجلتها النهضة بفخر لما اعتمدت التصويت الالكتروني في انتخاباتها ولما آمنت بالقيم العالمية لحقوق الانسان فدعّمتها أيام كتابة الدستور ولا زالت مدافعة عنها في تونس وفي كل مكان يمتهن فيها الانسان فتسلب حريته و ارادته. الحداثة لا تعني مجرد اللباس و الميكياج و طريقة تصفيف الشعر بل تعنى بتغيير واقع تعيس ينتمي للقرن التاسع عشر لم يغادر أريافنا وبعض حضرنا اذ لا زال فانوس البترول مصدرا للضوء و الغدير مصدرا للشراب و القش آساس سقف الأكواخ المنتشرة بعد ستين سنة من الاستقلال.

festival-13249cbca2c0d1618eca8d8042f19ada-2017-01-14 18:59:04

Tweeter









Elmejri (Switzerland) | Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 32m | Par