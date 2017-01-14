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Journaux Tribune ذكرى 14 جــــانفي ،،، ستستمرُّ شوكةً في حلق السّاخطين عليها Samedi 14 Janvier 2017 بقلم / منجي بــاكير



ثورة العمق الشّعبي التونسي التي انتهت في 14 جانفي 2011 تتويجا باندحار أكبر نظام بوليسي حديدي عرفه العصر الحديث ، فرّ من بعدها بن علي راعي الظلم و الظلمات الوليدة و كذلك السّليلة للنّظام البورقيبي الذي سبقه ،،، فرّ مذعورا منبوذا مُقطّع الأوصال والآمال في مُلك لم يراع فيه الله و لم تسلم منه شعائر الله و لم تقم فيه شرائع الله و لم تسلم من غطرسته و لصوصيّة حاشيته و عائلته لا البلاد و لا العباد ، فكان له النّفي و الخزي و كثير من الألم و الإثم الذي سيظلّ يلاحقه أبدا ما بقي .

ثورة 17 / 14 نراها نحن و كذلك كلّ من تملّك فكرا مستنيرا و بصيرة صافية ، و خصوصا يوم 14 جانفي بالذّات هو موعد جزاءٍ و عقاب لمن كان يسعى بالليل و النّهار في تعقّب خلق الله لمنعهم من ممارسة حريّاتهم و تحقيق هويّتهم و إقامة شعائرهم ، لمن غرس أظافره المتّسخة في لحوم الذين عاشوا الترهيب أو ماتوا تحت التعذيب ، لمن شرّد و سجن و وأد و قتّل و نهب و سرق و طبّع و مكّن أذياله و أزلامه و عشيرته من استباحة البلاد و التسلّط على العباد .



و سيظلّ 14 جانفي – هذه الذّكرى - موعدا متجدّدا ينذرُ بمثل ذاك العقاب و لمثل ذاك السّبب كلّ من تحدّثه نفسه يوما بظلم هذا الشعب مرّة أخرى ،، سيظلّ كذلك لكلّ من يفكّر في فعل ما ينكّل بهذا الشّعب و ما يضرّ به ، أو يسعى إلى تكميم الأفواه و قطع الأرزاق و نهب الثروات و رهن و بيع و تطبيع البلاد ،،،





سيظلّ 14 جانفي مترصّدا لكل من لم يعتبر بنهايات الظّلَمة و الفاسدين و أعداء الشعوب و الحريّة فعاد ليمارس نفس الخطايا في حقّ مواطنيه ، يبيعهم للغريب بعد أن يفرّط في ثرواتهم و حريّاتهم و عقائدهم ليقايضها بعُقده و شهواته الفاسدة أو بعضا من مصالح عشيرته و زبانيّته .

14 جانفي سيبقى الشّوكة التي تنغرس في (عقل و حلق ) كلّ من أراد إعادة الحلقة البنفسجيّة و راودته الأحلام بأن ينجح . سوف لن يهنأ و لن ينجح و لن يستتبّ له ذلك أبدا ما بقي هذا العمق الشعبي عِرقا واحدا ينبض بالحياة .



سوف يبقى 14 جانفي حيّا في هذا العمق ليترصّد كل ما يُحاك بليل ،،، قد يفلت العقال و قد يُمرّر الوعي الشعبي بعض الإنتهاكات في بعض المجالات ،، لكن أبدا أن يرضاها كلّ الوقت ، بل سيبقى شوكة نابتة في حلق السّاخطين عليه ...

14 جانفي ليس (نهر الأمنيات) ينتظر من يلقي فيه زهوره ، تفاؤله و تمنّياته ، ثم يذهب لينام ، و ليس ( حائط مبكى ) للمشكّكين و اللاعنين و المحبطين الذين أقعدهم إحباطهم و – فارقوا – مسار الثورة و تركوا زمامه لغيرهم ،،، 14 جانفي هو تجديد عهد و عزيمة للمضيّ قُدما نحو النّصر و الإنتصار للثورة ،، قوموا إلى ثورتكم فانصروها و آزروها و ثبّتوها برغم الدّاء و الأعداء ، قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله ....





Publié le:2017-01-14 14:20:01

ثورة العمق الشّعبي التونسي التي انتهت في 14 جانفي 2011 تتويجا باندحار أكبر نظام بوليسي حديدي عرفه العصر الحديث ، فرّ من بعدها بن علي راعي الظلم و الظلمات الوليدة و كذلك السّليلة للنّظام البورقيبي الذي سبقه ،،، فرّ مذعورا منبوذا مُقطّع الأوصال والآمال في مُلك لم يراع فيه الله و لم تسلم منه شعائر الله و لم تقم فيه شرائع الله و لم تسلم من غطرسته و لصوصيّة حاشيته و عائلته لا البلاد و لا العباد ، فكان له النّفي و الخزي و كثير من الألم و الإثم الذي سيظلّ يلاحقه أبدا ما بقي .ثورة 17 / 14 نراها نحن و كذلك كلّ من تملّك فكرا مستنيرا و بصيرة صافية ، و خصوصا يوم 14 جانفي بالذّات هو موعد جزاءٍ و عقاب لمن كان يسعى بالليل و النّهار في تعقّب خلق الله لمنعهم من ممارسة حريّاتهم و تحقيق هويّتهم و إقامة شعائرهم ، لمن غرس أظافره المتّسخة في لحوم الذين عاشوا الترهيب أو ماتوا تحت التعذيب ، لمن شرّد و سجن و وأد و قتّل و نهب و سرق و طبّع و مكّن أذياله و أزلامه و عشيرته من استباحة البلاد و التسلّط على العباد .و سيظلّ 14 جانفي – هذه الذّكرى - موعدا متجدّدا ينذرُ بمثل ذاك العقاب و لمثل ذاك السّبب كلّ من تحدّثه نفسه يوما بظلم هذا الشعب مرّة أخرى ،، سيظلّ كذلك لكلّ من يفكّر في فعل ما ينكّل بهذا الشّعب و ما يضرّ به ، أو يسعى إلى تكميم الأفواه و قطع الأرزاق و نهب الثروات و رهن و بيع و تطبيع البلاد ،،،سيظلّ 14 جانفي مترصّدا لكل من لم يعتبر بنهايات الظّلَمة و الفاسدين و أعداء الشعوب و الحريّة فعاد ليمارس نفس الخطايا في حقّ مواطنيه ، يبيعهم للغريب بعد أن يفرّط في ثرواتهم و حريّاتهم و عقائدهم ليقايضها بعُقده و شهواته الفاسدة أو بعضا من مصالح عشيرته و زبانيّته .14 جانفي سيبقى الشّوكة التي تنغرس في (عقل و حلق ) كلّ من أراد إعادة الحلقة البنفسجيّة و راودته الأحلام بأن ينجح . سوف لن يهنأ و لن ينجح و لن يستتبّ له ذلك أبدا ما بقي هذا العمق الشعبي عِرقا واحدا ينبض بالحياة .سوف يبقى 14 جانفي حيّا في هذا العمق ليترصّد كل ما يُحاك بليل ،،، قد يفلت العقال و قد يُمرّر الوعي الشعبي بعض الإنتهاكات في بعض المجالات ،، لكن أبدا أن يرضاها كلّ الوقت ، بل سيبقى شوكة نابتة في حلق السّاخطين عليه ...14 جانفي ليس (نهر الأمنيات) ينتظر من يلقي فيه زهوره ، تفاؤله و تمنّياته ، ثم يذهب لينام ، و ليس ( حائط مبكى ) للمشكّكين و اللاعنين و المحبطين الذين أقعدهم إحباطهم و – فارقوا – مسار الثورة و تركوا زمامه لغيرهم ،،، 14 جانفي هو تجديد عهد و عزيمة للمضيّ قُدما نحو النّصر و الإنتصار للثورة ،، قوموا إلى ثورتكم فانصروها و آزروها و ثبّتوها برغم الدّاء و الأعداء ، قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله ....

festival-c4f44fc1c2d306973b911495135548f0-2017-01-14 14:20:01

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Ammar (Tunisia) | Samedi 14 Janvier 2017 à 15h 12m | Par