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Tribune

ذكرى 14 جــــانفي ،،، ستستمرُّ شوكةً في حلق السّاخطين عليها

Samedi 14 Janvier 2017
بقلم / منجي بــاكير

ثورة العمق الشّعبي التونسي التي انتهت في 14 جانفي 2011 تتويجا باندحار أكبر نظام بوليسي حديدي عرفه العصر الحديث ، فرّ من بعدها بن علي راعي الظلم و الظلمات الوليدة و كذلك السّليلة للنّظام البورقيبي الذي سبقه ،،، فرّ مذعورا منبوذا مُقطّع الأوصال والآمال في مُلك لم يراع فيه الله و لم تسلم منه شعائر الله و لم تقم فيه شرائع الله و لم تسلم من غطرسته و لصوصيّة حاشيته و عائلته لا البلاد و لا العباد ، فكان له النّفي و الخزي و كثير من الألم و الإثم الذي سيظلّ يلاحقه أبدا ما بقي .
ثورة 17 / 14 نراها نحن و كذلك كلّ من تملّك فكرا مستنيرا و بصيرة صافية ، و خصوصا يوم 14 جانفي بالذّات هو موعد جزاءٍ و عقاب لمن كان يسعى بالليل و النّهار في تعقّب خلق الله لمنعهم من ممارسة حريّاتهم و تحقيق هويّتهم و إقامة شعائرهم ، لمن غرس أظافره المتّسخة في لحوم الذين عاشوا الترهيب أو ماتوا تحت التعذيب ، لمن شرّد و سجن و وأد و قتّل و نهب و سرق و طبّع و مكّن أذياله و أزلامه و عشيرته من استباحة البلاد و التسلّط على العباد .

و سيظلّ 14 جانفي – هذه الذّكرى - موعدا متجدّدا ينذرُ بمثل ذاك العقاب و لمثل ذاك السّبب كلّ من تحدّثه نفسه يوما بظلم هذا الشعب مرّة أخرى ،، سيظلّ كذلك لكلّ من يفكّر في فعل ما ينكّل بهذا الشّعب و ما يضرّ به ، أو يسعى إلى تكميم الأفواه و قطع الأرزاق و نهب الثروات و رهن و بيع و تطبيع البلاد ،،،


سيظلّ 14 جانفي مترصّدا لكل من لم يعتبر بنهايات الظّلَمة و الفاسدين و أعداء الشعوب و الحريّة فعاد ليمارس نفس الخطايا في حقّ مواطنيه ، يبيعهم للغريب بعد أن يفرّط في ثرواتهم و حريّاتهم و عقائدهم ليقايضها بعُقده و شهواته الفاسدة أو بعضا من مصالح عشيرته و زبانيّته .
14 جانفي سيبقى الشّوكة التي تنغرس في (عقل و حلق ) كلّ من أراد إعادة الحلقة البنفسجيّة و راودته الأحلام بأن ينجح . سوف لن يهنأ و لن ينجح و لن يستتبّ له ذلك أبدا ما بقي هذا العمق الشعبي عِرقا واحدا ينبض بالحياة .

سوف يبقى 14 جانفي حيّا في هذا العمق ليترصّد كل ما يُحاك بليل ،،، قد يفلت العقال و قد يُمرّر الوعي الشعبي بعض الإنتهاكات في بعض المجالات ،، لكن أبدا أن يرضاها كلّ الوقت ، بل سيبقى شوكة نابتة في حلق السّاخطين عليه ...
14 جانفي ليس (نهر الأمنيات) ينتظر من يلقي فيه زهوره ، تفاؤله و تمنّياته ، ثم يذهب لينام ، و ليس ( حائط مبكى ) للمشكّكين و اللاعنين و المحبطين الذين أقعدهم إحباطهم و – فارقوا – مسار الثورة و تركوا زمامه لغيرهم ،،، 14 جانفي هو تجديد عهد و عزيمة للمضيّ قُدما نحو النّصر و الإنتصار للثورة ،، قوموا إلى ثورتكم فانصروها و آزروها و ثبّتوها برغم الدّاء و الأعداء ، قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله ....


Publié le:2017-01-14 14:20:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 136897

Ammar  (Tunisia)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 15h 12m | Par           
"ما ربحتو منها شيء ها الثورة... كان حرية التعبير؟" حرية التعبير هي الأساس... أساس كل شيء... وسيبقى 14 جانفي 2011... أجمل يوم في التاريخ... وأسعد يوم في الدنيا... المجد للشهداء...



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