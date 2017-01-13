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Tribune

في سابقة هي الاولى من نوعها : بيان للجبهة الشعبية لا يذكر النهضة ولا يشير اليها !!!

Vendredi 13 Janvier 2017
نصرالدين السويلمي

هل هو الملل ام المثل التونسي القائل بــ"تبديل السروج راحة" ام تراها الجبهة قررت ان تفرد بيانها الاخير للرئيس وابنه فقط لا غير رغم صعوبة الامر وندرته ، ان يكن هذا او ذاك فالجبهة الشعبية فعلتها واخلت بيانها المتعلق بزيارة السبسي الى ولاية قفصة من النهضة والغنوشي والترويكا ، والملفت ان البيان لم يتضمن الفاظ كانت تعج بها البيانات السابقة مثل الرجعية وقوى الشد وقطر وتركيا ، بيان ركزت فيه الجبهة على الباجي قائد السبسي واعلنت مقاطعتها للزيارة ثم تناولت الدور الذي قام به حافظ السبسي في قفصة ، وتطرق البيان الى ما اسماه بالتداخل الفظيع بين الدولة وعائلة الرئيس وحزبه ، واكد ان الاسباب التي دعت الجبهة الى عدم المشاركة في جميع فعاليات الزيارة وعدم الاستجابة الى الدعوة هي عدم تشريك الجبهة في برنامج الزيارة وعدم التشاور معها في المشاريع والقرارات المزمع اعلانها .

يذكر ان الجبهة الشعبية تملك 15 من النواب داخل البرلمان التونسي المنتخب سنة 2014 ، كما تجدر الاشارة الى ان زعيمها حمة الهمامي كان دخل في عداء مدمر مع روابط حماية الثورة على خلفية ملاحقتها لاجتماعات نداء تونس ومحاولة منعها بحجة ان الحزب يتكون في جله او كله من الازلام ، كما تزعم السيد حمة الهمامي ما بات يعرف في تونس ودول الجوار بعملية "قطع الطريق" التي قادها الى جانب شخصيات سياسية وتكتلات وهيئات ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي ، وقد اسهمت الجبهة وغلافها الاعلامي والثقافي والاجتماعي بأقدار لاباس بها في اعتلاء الرئيس الحالي لسدة الحكم وخسارة المرزوقي لدورة اخرى كانت تبدو في المتناول لو تمت مساندته من الكوكتال اليساري او توقف هذا الكوكتال عن عرقلته ولم يدعم خصمه .




Publié le:2017-01-13 23:47:47

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