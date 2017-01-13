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Médias

جورج وسوف يشتم أصالة نصري ويصفها بالفاجرة

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - استضاف برنامج عائشة الذي يبث على قناة التاسعة مساء الجمعة 13 جانفي الفنان جورج وسوف للحديث عن تاريخه الفني وخطواته المستقبلية الى جانب التطرق لعديد المواضيع.
هذا وهاجم الفنان جورج وسوف زميلته الفنانة أصالة نصري وذلك بسبب معارضتها لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقد وصف جورج وسوف الفناة أصالة نصري بالفاجرة قائلا " اللائق بأصالة نصري هو إسم "فاجرة" وأنّها تعتقد أنّ الله خلقها و لم يخلق غيرها فهي خسرت وطنها ومنزلها".
وتابع جورج وسوف " أصالة نصري عالجت في روسيا على حساب "حافظ الأسد" عندما أصابها شلل الأطفال", مضيفا"بتبزق ع الصحن الي مشيت فيه".
واضاف جورج وسوف " اصالة ستدفع ثمن أفعالها وستحصد ما زرعته".


سمير الوافي: صعب أن تكون كبيرا...لكن الأصعب أن تغادر وأنت كبير
وعلق الاعلامي سمير الوافي على ظهور جورج وسوف في قناة التاسعة بالتالي
" لا أتحمل رؤية جورج وسوف في هذه الصورة المهينة و التعيسة...هذا الأسطورة سكن طويلا في القمة لكنه اليوم يفشل في الخروج كبيرا...ويصر على أن يثير شفقتنا بعد أن أثار اعجابنا واحترامنا واهاتنا طويلا...كلما ظهر في حفل أو سهرة أو قناة وهو يترنح ويتلعثم ويتعثر نتحسر على تاريخه الكبير الذي لا يستحق هذه البهذلة والاهانة...واللوم الأكبر على اولاده أولا...لأنهم ظلوا يرتزقون من إسمه الكبير دون تقدير تاريخه ومراعاة صحته واحترام فنه...ثم على المتعهدين الذين يدوسون على كرامته من أجل المال...رغم أن صوته الذي كان يثير فينا الآهات لم يعد يثير سوى الشفقة...خسارة...
صعب أن تكون كبيرا...لكن الأصعب أن تغادر وأنت كبير من باب كبير..."



Publié le:2017-01-13 23:41:47

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1 de 1 commentaires pour l'article 136878

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 00h 20m | Par           
Il aurait dû rester chez lui.Il est en train de détruire toute sa carrière,quel con!



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Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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