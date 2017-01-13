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Journaux Médias الاعلامية أسماء البكوش لبسيّس: يا برهان الخبز أكلته أنت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل وانت تأكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط Vendredi 13 Janvier 2017 بــاب نــات - قال الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيس مساء الخميس 12 جانفي أن " الثورجية ماعاش توكل الخبز" حسب تعبيره وذلك في اشارة الى بعض المواقف الثورية.

وفي هذا الاطار ردّت الاعلامية بالاذاعة الوطنية أسماء البكوش على تصريحات برهان بسيّس من خلال



وقالت أسماء البكوش مخاطبة برهان بسيّس " يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".

وفي ما يلي ما كتبت أسماء البكوش :

" برهان بسيس : الثورة والثورية معادش اتوكل الخبز

يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح



وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".





Publié le:2017-01-13 21:56:44

- قال الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيس مساء الخميس 12 جانفي أن " الثورجية ماعاش توكل الخبز" حسب تعبيره وذلك في اشارة الى بعض المواقف الثورية.وفي هذا الاطار ردّت الاعلامية بالاذاعة الوطنية أسماء البكوش على تصريحات برهان بسيّس من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك وقالت أسماء البكوش مخاطبة برهان بسيّس " يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط"." برهان بسيس : الثورة والثورية معادش اتوكل الخبزيا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاحوانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".

festival-4aaa56406da1fb483ab168aa1d4ddd1e-2017-01-13 21:56:44

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Fethi Mnasri (Tunisia) | Vendredi 13 Janvier 2017 à 22h 26m |