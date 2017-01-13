الاعلامية أسماء البكوش لبسيّس: يا برهان الخبز أكلته أنت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل وانت تأكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط

وفي هذا الاطار ردّت الاعلامية بالاذاعة الوطنية أسماء البكوش على تصريحات برهان بسيّس من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك .
وقالت أسماء البكوش مخاطبة برهان بسيّس " يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".
وفي ما يلي ما كتبت أسماء البكوش :
" برهان بسيس : الثورة والثورية معادش اتوكل الخبز
يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح
وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".
Publié le:2017-01-13 21:56:44
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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