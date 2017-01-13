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الاعلامية أسماء البكوش لبسيّس: يا برهان الخبز أكلته أنت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل وانت تأكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الاعلامي بقناة التاسعة برهان بسيس مساء الخميس 12 جانفي أن " الثورجية ماعاش توكل الخبز" حسب تعبيره وذلك في اشارة الى بعض المواقف الثورية.
وفي هذا الاطار ردّت الاعلامية بالاذاعة الوطنية أسماء البكوش على تصريحات برهان بسيّس من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك .

وقالت أسماء البكوش مخاطبة برهان بسيّس " يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".
وفي ما يلي ما كتبت أسماء البكوش :
" برهان بسيس : الثورة والثورية معادش اتوكل الخبز
يا برهان الخبز اكلته انت قبل الثورة مغموسا بالعار وبالذل والانبطاح

وانت تاكله بعد الثورة مغموسا بالانحطاط".


Publié le:2017-01-13 21:56:44

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2 de 2 commentaires pour l'article 136875

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 22h 26m |           
بصراحة برهان بسيس قبل الثورة و بعدها هو عنوان الفرينة الفاخرة ...لاسياده و هو ثابت على ذلك المبدأ ...

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 22h 24m | Par           
برافو للأخت اسماء.انت قلت بصفة عفوية «الثورية» وهو قال«الثورجية»وهي كلمة أجمع المناهضون للثورة على استعمالها،بإيعاز من قاعة العمليات التي تنسق في تدخلاتهم في مختلف وسائل الإعلام.



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Gabon 0 0 0 0 0 0
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Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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