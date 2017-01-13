كرة اليد: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية مساء الجمعة

Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 20:51:09

اجرى المنتخب التونسي لكرة اليد مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية بالقاعة الرياضية ارين استعدادا لمباراة الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة العالم فرنسا 2017 امام المنتخب الاسباني غدا السبت انطلاقا من الساعة 17 و45 وركز الاطار الفني خلال هذه التحضيرات على الجانب الدفاعي والخطة الدفاعية التي سينتهجها غدا وعلى تدراك بعض الاخطاء التي تم ارتكابها امس حيث اكد انه غير مسموح بها في المستوى العالي واوضح "ان مباراة الغد ستكون صعبة باعتبار ان المنتخب الاسباني منتخبا عريقا ويمتلك عناصر ذات امكانيات عالية ولكننا لن نهابه وسنخوض المباراة بكل جدية".واكد الاطار الفني "ان المنتخب التونسي يمتلك هو الاخر عناصر لها خبرة بالمنافسات الدولية والمهارات العالية وقدمت وجها ممتازا في الشوط الاول امام مقدونيا وسيعمل على الدفاع على حظوظه بالاستعداد الجيد لكل مباراة وهي ما زالت قائمة".من جهته اوضح اسامة البوغانمي افضل هداف في مباراة الامس (9 اهداف) لمبعوثة وات "ان المنتخب الاسباني رغم ما يتمتع به من امكانيات عالية الا انه يمتلك عناصر شابة واجهناها في بطولة الاصاغر والاواسط وانتصرنا عليها وسنلعب بكل روح ولن ندخر اي حبة عرق في الدفاع عن راية تونس".كما افاد وائل جلوز انه "لامستحيل في كرة اليد وان مباراة اسبانيا سنخوضها دون مركبات سنبذل كل ما وفي وسعنا من اجل تقديم مردود جيد".