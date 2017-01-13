كرة اليد: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية مساء الجمعة

واكد الاطار الفني "ان المنتخب التونسي يمتلك هو الاخر عناصر لها خبرة بالمنافسات الدولية والمهارات العالية وقدمت وجها ممتازا في الشوط الاول امام مقدونيا وسيعمل على الدفاع على حظوظه بالاستعداد الجيد لكل مباراة وهي ما زالت قائمة".
من جهته اوضح اسامة البوغانمي افضل هداف في مباراة الامس (9 اهداف) لمبعوثة وات "ان المنتخب الاسباني رغم ما يتمتع به من امكانيات عالية الا انه يمتلك عناصر شابة واجهناها في بطولة الاصاغر والاواسط وانتصرنا عليها وسنلعب بكل روح ولن ندخر اي حبة عرق في الدفاع عن راية تونس".
كما افاد وائل جلوز انه "لامستحيل في كرة اليد وان مباراة اسبانيا سنخوضها دون مركبات سنبذل كل ما وفي وسعنا من اجل تقديم مردود جيد".
Publié le:2017-01-13 20:51:09
Par:mandhouj (France )
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