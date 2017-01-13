المنتخب التونسي يجري حصته قبل الاخيرة استعدادا لمواجهة للسنيغال

Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 20:45:47

أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة حصته التدريبية قبل الأخيرة من مواجهته لنظيره السنيغالي في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 والتي ستدور بعد غد الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.وافاد طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي في تصريح لمبعوث "وات" ان "كل عناصر المنتخب أضحت على ذمة الإطار الفني بما في ذلك المدافع ايمن عبد النور ومتوسط الميدان الهجومي وهبي الخزري وسيواصل محمد امين بن عمر تدريباته الخاصة اليوم على ان ان ينضم غدا السبت الى المجموعة وبالتالي فان كل اللاعبين سيكونون على ذمة المدرب هنري كسبرجاك قبل المباراة المرتقبة".واستغرقت الحصة التدريبية حوالي الساعة و الربع وارتكزت اساسا على بعض التطبيقات التكتيكية دوت الكشف عن تفاصيل التشكيلة الاساسية التي ستواجه السنيغال والي ستكون بنسبة عالية تلك التي واجهت المنتخب المصري في اللقاء الودي الذي دار في القاهرة.واكد المهاجم احمد العكايشي ان "المنتخب التونسي يؤمن بحظوظه وقدراته ويعي جيدا امكانياته وهو قادر على التالق وسيخوض مباريات كاس امم افريقيا دون ضغوطات مع وعيه بصعوبة المنافسة أمام المنتخب السنيغالي قبل دربي الاجوار ضد الجزائر".وقال العكايشي ان "المنتخب السنيغالي يتمتع بإمكانيات فنية عالية من خلال مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون مع ابرز الأندية الأوروبية وسنسعى الى حسن التعامل مع هذه المباراة الافتتاحية التي تنطوي على أهمية نفسية كبيرة" واشار لاعب وسط الميدان الهجومي نعيم السليتي ان "المنتخب التونسي يتمتع بلحمة قوية وتجانس عناصره كما تحدوهم ارادة كبيرة لرفع التحدي في هذا الموعد القاري مع تقديرنا الشديد لطبيعة المنتخبات المتواجدة في المجموعة الثانية ومنها المنتخب السنيغالي الذي سوف نواجهه خلال الجولة الاولى حيث سنسعى الى تحقيق نتيجة ايجابية من اجل خوض مباراة الجزائر بمعنويات مرتفعة".ويذكر ان مدرب المنتخب التونسي هنري كسبرجاك سيعقد غدا السبت ندوة صحفية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب فرانسفيل على ان ينعقد الاجتماع الفني للقاء بعد ذلك.