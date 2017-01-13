المطربة التي تسببت في حالة من الجدال والتراشق !

Vendredi 13 Janvier 2017





Publié le:2017-01-13 20:31:17

حالة من الجدل الحاد خلفها المنشور الدعائي لحركة النهضة والذي يؤكد ان الفنانة ليلى عزيز ستنزل ضيفة رسمية على الاحتفال الذي ستحييه الحركة بمناسبة عيد الثورة 14 جانفي ، وتُظهر الخيبة الكبرى لدى قطاعات واسعة من النهضاويين والاحباط الذي عبر عنه العديد من النشطاء وحالة الاستغراب التي بدت واضحة في ردود ومداخلات الكثير من المحسوبين على النهضة او القريبين منها ، تُظهر مدى الالتباس الذي مازال يرافق البعض حول نهضة ما بعد ماي 2016 ، كما تؤكد عدم استيعاب التغييرات الدراماتيكية التي افرزها المؤتمر العاشر للحركة ، ففي حين تهاون البعض في فهم التحولات ذهب البعض الآخر الى ان القيادة المحيطة بالشيخ راشد والتي اكتسحت المؤسسات بصدد ممارسة نوعا من المناورة اقتضتها المرحلة ، وهي مفاهيم مغلوطة كان على النهضة ان تدفع المزيد من الوقت والجهد لتوطئتها وتيسيرها للخاصة والعامة أَكانوا من الخصوم او الاصدقاء .اقدم العقل النهضاوي على اعداد جملة من التغييرات الجوهرية وهندس اهدافه ووسائله وفق ما تقتضيه المرحلة ، واقر بشكل ضمني ان أي صدام مع النمط الثقافي السياسي الاجتماعي المتغلب يعتبر بمثابة تنحي الحركة هناك بعيدا في ربوة عرضة للقصف العشوائي والقنص البدائي دون الحاجة للتركيز والتحديث ، تغييرات انهت الحديث عن فقه الدولة وتفاصيله وانحازت الى الواقع المعاش على حساب الواجب واختارت من الدين تضاريسه الكبرى واعلنت كذا مرة انها بصدد العمل على جبهة الحرية التي اعتبرها زعيمها وجل قياداتها المفتاح لمستقبل يصلح لتنافس الافكار وحتى صراعها على شرط الاقناع بقوة الحجة وليس بقوة النفوذ المكتسب منذ اكثر من نصف قرن ، لذلك بشر الكثير باجتهادات النهضة السياسية والفكرية وحذر من اعتماد منتوجها كمدونة فقهية جاءت نتيجة اجتهادات مريحة وعميقة توغلت في مفاصل التراث الفقهي ونخلته بروية ، في حين ولدت اجتهادات النهضة من رحم الاكراهات ولا يمكن التسليم بصلوحياتها ابدا ، لأنها ليست وليدة مناخات تؤمن بالتدافع وتقبل بالتحاكم النزيه الى الشعب دون استعمال الماضي والحاضر والمستقبل والارض والمقدرات لابتزاز الخصم المخالف ، وذهب العقل الاصلاحي النزيه الى انه من المَقاتِل اعتماد جملة سلوك النهضة في تلافي الانفجار والتفريط في الحواشي والابقاء على سلامة النواة وطمأنة القوى الماردة والافراط في الصفح والتفويت في الحقوق ، من المقاتل اعتماد ذلك السلوك كقواعد تُدرج ضمن صيرورة فقهية شاملة تدسها الامة في رحم المدونات ، والاصلح والاصح انها تستصحب كمقاصد عامة تُقدم التدرج وتنحاز الى الممكن وتفضل نصف وربع الافكار الفاعلة على الافكار الكاملة النقية المعزولة عن الفعل والتأثير.تبقى الاشارة الى ان العديد من متابعي الشأن النهضاوي على علم بكل ما سلف من تفاصيل ، رغم ذلك يأخذون على النهضة المبالغة في التزلف للنمط المتغلب ، واقدامها من الحين للآخر على مبادرات مجانية عدم اتيانها لا يسبب لها أي حرج ، والاقدام عليها يخدش حياءها القديم ويستفز قطاعات واسعة من ابنائها باتوا يشعرون باقتراف الحركة لجرعات من الجرأة الغير معهودة والافراط في ارضاء النخبة المتربصة على حساب الخزان التاريخي ، اضافة الى الشعور المتفاقم لدى البعض بان النهضة التي كانت تبالغ منذ نشأتها الاولى في مراعات حساسية اوضاعها الداخلية باتت تبالغ في مراعات حساسية الاوضاع الخارجية مع اعتماد سياسة الامر الواقع تجاه نسيجها الداخلي .لا يمكن التسليم بكل ما قيل حول استقدام المطربة ليلى عزيز خاصة تلك الاوصاف التي قدمتها وكأنها حالة شاذة نسبة الى نظيراتها من الفنانات ، لان لسان الحال يؤكد ان القطاع يحكمه التشابه الى حد الاستنساخ ، أكان في مظهر الفنان او في جمله الموسيقية المنتقاة ، لكن تخلِّي الحركة عن ما كان يسمى في ثقافتها الموسيقية بالفن الملتزم وجنوحها الى الخلط او ربما اعتمادها على مفاهيم جديدة للالتزام تتوافق وعلاقاتها الحميمية مع النخبة التي صنعت الذوق وتهيمن عليه منذ عقود ، هو الذي اثار الارتباك .في المحصلة ومن خلال اختيارها للفنانة ليلى عزيز لم تتجاوز الحركة على نهجها الجديد وهي التي اعلنت خلال مؤتمرها الاخير عن تبني خيارات تتماشى وثقافة غالبية المجتمع التونسي ولم تلزم نفسها بالانضباط الديني في سلوكاتها الثقافية والسياسية ، لكن يجب على المشرفين عن خيارات الاحتفال عدم الدخول في محاجات فقهية فيما يخص خياراتهم ، لان ذلك سيكون نوعا من التأصيل والتقعيد قد تكون عواقبه اكثر من وخيمة ، يجب الاقرار بان الحركة بصدد الاعتماد على السياق الرائج في تونس بحلوه ومره بحلاله وحرامه بمستحبه ومكروهه ...ليلى عزيز خيار سياسات ثقافية لا دخل له بالمقاسات الفقهية التي تأسست عليها حركة الاتجاه الاسلامي وترعرعت عليها حركة النهضة .