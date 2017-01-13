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Sport

رسمي : المهاجم ماتيو روزيكي في النادي الافريقي

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - انتدب النادي الافريقي رسميا قلب هجوم منتخب زمبابوي ماتيو روزيكي ، و كان هذا اللاعب على وشك الامضاء لفائدة النادي الصفاقسي لكن منع الفيفا لهذا الاخير من الانتدابات جعل النادي الافريقي يدخل على الخط و يفوز بامضاء اللاعب حيث تحول وكيل اعماله الى الغابون لهذا الغرض حيث يشارك مننخب بلاده في الكان .
و نبقى مع الافريقي حيث من المنتظر ان يمضي ايضا خلال الساعات القادمة المهاجم القادم من الاولمبي الباجي المنوبي الحداد .




Publié le:2017-01-13 14:42:35

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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