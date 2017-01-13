رسمي : المهاجم ماتيو روزيكي في النادي الافريقي

و نبقى مع الافريقي حيث من المنتظر ان يمضي ايضا خلال الساعات القادمة المهاجم القادم من الاولمبي الباجي المنوبي الحداد .
Publié le:2017-01-13 14:42:35
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Par:Matouchi (Tunisia )
Sur:ليلة سقوط قناع بسيّس مرّة أخرى