رسمي : المهاجم ماتيو روزيكي في النادي الافريقي

Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 14:42:35

- انتدب النادي الافريقي رسميا قلب هجوم منتخب زمبابوي ماتيو روزيكي ، و كان هذا اللاعب على وشك الامضاء لفائدة النادي الصفاقسي لكن منع الفيفا لهذا الاخير من الانتدابات جعل النادي الافريقي يدخل على الخط و يفوز بامضاء اللاعب حيث تحول وكيل اعماله الى الغابون لهذا الغرض حيث يشارك مننخب بلاده في الكان .و نبقى مع الافريقي حيث من المنتظر ان يمضي ايضا خلال الساعات القادمة المهاجم القادم من الاولمبي الباجي المنوبي الحداد .