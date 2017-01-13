المنتخب التونسي : مباراة مقدونيا للنسيان واالاستعداد لمواجهة الماتادور

Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 10:42:36

بعد الهزيمة التي مني بها المنتخب التونسي لكرة اليد امس الخميس أمام نظيره المقدوني (30-34) في اول مباراة له ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال فرنسا 2017 اصبحت مهمة العناصر الوطنية اصعب في .قادم المقابلات حيث سيكون غدا السبت في رهان صعب امام الماتادور الاسباني القوي على الساعة 17 و45 ويدرك زملاء اسامة البوغانمي جيدا صعوبة المهمة التي تنتظرهم سيما بعد تفويتهم في فوز كان في متناولهم امس وكان سيفتح امامهم الطريق لضمان الترشح الى الدور الثاني لولا قلة التركيز في الدقائق الاخيرة والاخطاء الدفاعية المتعددة التي ارتكبوها ...ومما لاشك فيه ان موازين القوى ستكون واضحة في هذا اللقاء خاصة امام منافس من الوزن الثقيل وهو الذي يعد احد ابرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب باعتبار سجله الحافل بتتويجين عالميين (عامي 2005 و 2013 اضافة الى برونزية 2011 ولا ينسى ابناء حافظ الزوابي ان المنتخب الاسباني كان وراء خروجهم بقطر في المونديال الفارط من الدور ثمن النهائي عندما تعثروا امامه بنتيجة 20-28 لتتوج باللقب لاحقا وهو يعي تماما ان الفوز امر صعب للغاية ان لم نقل مستحيلا ورغم ان الماتادور الاسباني يخوض المونديال بعد "خيبتين" متتاليتين من ذلك اكتفائه بالميدالية الفضية في البطولة الاوروبية لكرة اليد 2016 بعد هزيمته امام المانيا ثم فشله في التاهل الى الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو في الصائفة الماضية في الدورة الترشيحية في مالمو في افريل الماضي بفعل فارق الاهداف امام السويد الا انه يبقى من اهم المنافسين بشراسة على صدارة المجموعة الثانية بفضل امكانياته العالية ورصيده البشري الهام ومن ابرزهم بيران موروس وراوول انتوريوس.وقد برهن امس عن نيته الصريحة بفوزه الهام على منتخب ايسلندا .((27-21 وبالعودة الى المواجهات السابقة بين المنتخبين فان العناصر الوطنية لم تتوفق في الفوز على منافسها الاسباني في اي مناسبة حيث تعثرت امامه في المونديال خلال دورات 1999 (23-33) و2003 (25-33) و2005(20-28) و2011(18-21) و2015 (20-28وقد صرح المدرب الوطني حافظ الزوابي في تصريح لمبعوثة وكالة تونس افريقيا للانباء الى ماتز ان المنتخب التونسي ارتكب اخطاء دفاعية ادت الى الهزيمة رغم انه كان متقدما في النتيجة بفارق 4 نقاط مشيراا الى ان العناصر الوطنية تنتظرها مباريات اكثر صعوبة وخاصة مباراة اسبانيا .من جهته افاد ايمن التومي ان المنتخب الوطني كان يتوقع الفوزفي مباراته امس لكن افتقاد اللاعبين للتركيز الذهني كان سببا اساسيا للهزيمة نامل ان نتدارك الامر في المقابلات القادمة مع اني اظن ان الفوز امام اسبانيا صعبا سنعمل على تفادي الاخطاء التي ارتكبناها ولاحظ قائد المنتخب عصام تاج ان المنتخب سيدخل مباراة اسبانيا دون مركبات وهي مباراة للتدارك بعد هزيمة امس.المباراة صعبة ولكننا سنعمل على طي الصفحة والمرور الى المقابلات القادمة .المشوار ما زال طويلا في المونديال وحظوظنا لا زالت قائمة وعلينا حسن التعامل مع لقاءات سلوفينيا وايسلندا وانغولا لضمان الترشح الى الدور القادم.