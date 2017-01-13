وشم الماضي لا زال بارزا على ألسنتكم

Vendredi 13 Janvier 2017





Publié le:2017-01-13 10:34:10

ليس من المهنية في شيء أن يتدخل تقنيو القناة التاسعة ليرفعوا صوت برهان و يخفتوا الأصوات المعارضة له في أكثر من مرة. أتحسبونه عاجزا عن الدفاع عن منظومته المافيوزية أم يكون قد استنجد بكم ليظهر الوشم الذي رسم على لسانه : تقدير وهيام بسيدة تونس الاولى كما سماها هو سابقا ولاحقا و ازدراء و مقت للثورة و اهلها بعد ان صنفها في خانة الانقلابات. لم يعب أحد على استقدام من بحوزته برقيات تفتيش محلية ودولية بل العيب هو استلطافه و منحه فرصة لاستبلاه الشعب قبل أن ينظر القضاء في ملفاته و ملفات صهره المتكدسة. كأنّ ذلك اللسان الموشم بعبارات "سيادة الرئيس" و " المعجزة التونسية" و "العهد الجديد" لم تصلح من حاله ثورة مضت عليها مجرد ستة سنوات بنيت فيها هيئات وكتب دستور متطور رغم اجتهاد الاعلام المهين في صرف نظر المواطنين عن أمهات قضاياهم التنمية والعدالة بين الجهات.لو كان فعلا صاحب حجة لأسكت محاوريه بآراء مقنعة لا يختلف عليها عاقلان ولكنه عمد الى الغوغائية واثارة غضب الآخرين ثم جرهم الى مربع الشتيمة والاهانات حتى ينصرف المتفرج عن ذاك الحوار ككل مرة و يفقد الأمل في الاصلاح والمصالحة. ربما يكون قد أراد قطف ثمار التغطية الاعلامية لاستشهاد محمد الزواري و تصريحاته التي نالت رضا أطرافا متعددة تحسب على الثورة، وربّما تكون غوغائية البارحة مجرد ردة فعل لفشل ذريع كان متوقعا لحديث الخر طر مع "بلحس" الذي أراد تبييض صورته لدى التونسيين فزادها قتامة على سوادها. أي كانت الأسباب فمغناطسية النظام القديم لا زالت جذابة لبرهان و الحجج التي عجلت برحيل المخلوع لا زالت تراود فكره فينطلق لسانه و ينثرها على مسامع الجمهور فيتقيأ من يتقيأ و يصاب بالغثيان من يصاب فمتى يقتلع هذا الفتى وشم لسانه ويتمنطق بثورة الحرية والكرامة.لا يمثل برهان استثناء بل أمثاله عديدون في حانات و مواخير الاعلام الذي يجمع قوّته المالية لتنويم مغناطسي للشعب بأسره فلا يسلم الا البعض ممن قرأ المعوذتين قبل أن يفتح التلفاز. بالأمس القريب شتم نوفمبري آخر نقابة الصحفيين و رئيسها و دعاهم لدروس في المهنية والاحتراف بكل فضاعة. كل ذلك على مرآى ومسمع الهايكا التي تغط في نوم عميق فلا تستفيق الا عند محظور فتقرربعرض أولاد مفيدة بعد العاشرة ليلا مثلا. لقد سجلت صور هؤلاء مع المخلوع و قبيلته الأثر الباقي في الاذهان، أثر لا تزيله أيام الثورة و الانتقال الديمقراطي مهما طالت لا سيما وأن هذا الفيلق الاعلامي النوفمبري لا يقبل المراجعة التي يطالب بها في الآن ذاته خصومه حتى يظفروا بالرضاء والتقدير و حتى ينزعوا ما تخلد بذهن المواطن من أراجيف وأكاذيب وتدنيس لسير الشرفاء التي نسجتها ألسنتهم الموشمة" بالله أحد الله أحد والمخلوع ما كيفو حد".