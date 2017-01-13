سيناريوهات الانقلاب على السبسي

مفارقة عجيبة تلك التي وضعتنا امام لوحة سياسية نخرها التناقض العبثي واحالتها التفاصيل الى مشهد يقطر سخرية ، وكانه كتب على الحياة السياسية التونسية ان يسوسها رصاص الدكتاتوريات وتروضها السجون والمنافي ، او تتخلص من بطش الشمولية لتقع في مستنقع العبثية ، تلك عناوين مرحلة وحيثيات موثقة وليست محض احتمالات ، فالصورة التي كانت عليها الساحة قبل 3 سنوات ونصف لا تمت لصورة اليوم بصلة ، وبين جويلية 2013 تاريخ تأسيس جبهة الانقاذ الاولى وجانفي 2017 تاريخ تأسيس جبهة الانقاذ الثانية مفارقات لا تخطر على بال ، فالجبهة التي تشكلت صيف 2013 انقسمت الى 3 جبهات والشخصية التي راهنت عليها جبهة الانقاذ الأولى "الباجي قائد السبسي" هي نفسها المستهدفة من ثلثي الجبهة المذكورة ، وما زاد المشهد سخرية ان جبهة الانقاذ الاولى هي التي تقود السلطة كما تقود المعارضة المخاتلة والمعارضة المصادمة ، ليس ذلك فحسب انما المثير هو سعي احد شقوق جبهة 2013 الى إسقاط الشق الحاكم باستعمال القوة من خلال التلويح بعضلات الاتحاد العام التونسي للشغل ، بينما يسعى الشق الآخر الى إسقاط الثلث الحاكم عبر استنزافه من الداخل ومن خلال شبكة من العلاقات الخارجية المتنامية وكذلك من خلال عمليات استقطاب حثيثة للمال السياسي الذي سيوفر الكثير من الامتيازات ليس اقلها اذرع اعلامية قادرة على مجابهة الاذرع الوفية لثلث الجبهة الحاكم .
وان كان ثلث جبهة الانقاض الاولى "شق مرزوق" اعلن عن نفسه وانتظم تحت مضلة جديدة قديمة بعد ان نجح في استمالة خزينة الرياحي ، فان الثلث الآخر "شق الهمامي" ما زال يبحث عن مظلة تأويه بعد ان واصل في استمالة رموز الاتحاد وجعل من منصاته المركزية والجهوية منطلقا لسلوكه السياسي المصادم والداعم لفوضى خلاقة على امل ان تدفع به الى سدة الحكم ، حينها واستعانة بتراثه الفكري وثقافته السياسية سيكون في مقدوره الاحتفاظ بالسلطة من خلال تفعيل ديمقراطية صورية او الالتجاء الى انماط اخرى تمّت تجربها في اكثر من مكان في العالم .
اذا نحن امام جبهة انقاذ " طبعة 2013" متناحرة ، يدير شقها الاقوى دفة الحكم من خلال الباجي قائد السبسي ، بينما يحاول شقها الثاني تحت ادارة محسن مرزوق انتزاع السلطة من السبسي ويخوض معركة التمركز عبر عدة محاور ، يصارع على جبهة المال والاعلام ويسعى الى احداث اختراقات في النخبة والتسرب الى مفاصل الدولة العميقة وعينه على استمالة الوعاء النسوي للباجي ، ويخير مرزوق الابتعاد في صراعه مع السبسي ما أمكن عن لغة الانقلابات، حيث يعمل على استنساخ تجربة جبهة الانقاذ "نسخة اولى" من خلال بث التشكيك والاحباط والضخ المركز للخوف والهواجس، في سعي لإقناع الكتلة الانتخابية للنداء بانتهاء "اسطورة" السبسي ومن ثم عجزه عن مواجهة المد النهضاوي ، وحال تهشيم رمزية الباجي يشرع مرزوق في تقديم شخصه كرمز جديد وصمام الامان الوحيد في مجابهة البعبع النهضاوي.
في حين يعتمد الشق الثالث بقيادة حمة الهمامي بشكل كلي على الاتحاد ويسعى الى استثمار الاحتجاجات ويحترف القفز على أي حركة مطلبية ثم يعمل بقوة على تحويلها الى تمرد فعصيان فــ"ثورة " تسقط خيار الصناديق وتأثث على انقاضه الى تجارب شبيهة بالتجربة المصرية واليمنية والسورية وتلك الجديدة التي يطبخها الدب الروسي في طبرق ليبيا .
أمام الشقوق المتناحرة لجبهة الانقاذ "نسخة اولى" 3 خيارات للوصول الى اهدافها ، اما الشق الحاكم فليس له غير احداث حالة ترميم واسعة بداخله ، واعادة انتاج آليات جديدة وفعالة لتجنب بطش الاخوة الاعداء مع اغراء الشريك النهضاوي بجديته وجدواه ، من غير ذلك قد يصعب عليه التماسك في وجه شقوقه الشرهة التواقة لافتراسه ، في حين تؤكد خارطة طريق الشق الثاني "مرزوق"ان المنافذ المؤدية لانتصار كاسح على شق الرئيس هو التهام ما امكن من مراكز القوى التي يتدثر بها الشق الحاكم ، وايضا حتمية ارساء سياسة واضحة وواقعية تجاه اللاعب المحوري والعسير الهضم "حركة النهضة" ، في حين لا يملك شق حمة الهمامي العديد من الخيارات ، وليس امامه الا مواصلة الحفاظ على علاقة التوأمة مع الاتحاد والاستغلال المحكم لولاء جل اعضاء المكتب التنفيذي ، ثم المواصلة في خيار تأجيج الشارع والمضي في خطة التصعيد الى الآخر على امل ان تلتهم النيران تجربة الانتقال الديمقراطي وتنتهي التعددية الى رماد ويعبر سيسي جديد او حوثي مستنسخ الى الضاحية الشمالية على وقع التصعيد الثوري .
وحتى نستفز الذاكرة الخاملة لبعض قيادات جبهة الانقاذ الاولى ولعامة الشعب التونسي ، لابد من العودة الى مقتطفات من البيان التأسيسي لتلك الجبهة ، والوقوف عند اهم معالمه ، وللتونسيين أن يتابعوا الادوات والاساليب التي استعملت بالأمس ضد الترويكا ويستعملها اليوم الشركاء الاعداء ضد بعضهم البعض ، بيان يكشف طبيعة اصحابه ، كان اهم ما جاء في البيان : " ..التظاهر والاعتصام السلميّين في مقرّات السلطة المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حلّه، حلّ هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه، وذلك ابتداءً من صبيحة يوم الجمعة.. نعلن استعدادنا لدعوة الشعب التونسي للعصيان المدني السلمي دون المساس بالخدمات الاجتماعية والصحّيّة الدنيا وحركة المرور، ونحمّل حركة النهضة كامل المسؤولية عن أي استفزاز تقوم به المليشيات ضدّ الحراك الشعبي..تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة بخبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في بحر شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي..تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية .."
Publié le:2017-01-13 08:25:05
Par:zama9tel (Tunisia )
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