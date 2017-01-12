مائدة رجاء بن سلامة.. غيـــر المستديــــرة

تتعدد اليوم الحملات التشويهية للثورة التونسية المجيدة، من ابرز اعدائها في الداخل والخارج، من المنظومة الدولية النيوليبرالية وشبكاتها، التي لا تقبل بحق الشعوب في الانعتاق والتحرر والتمرد على الدكتاتوريات والانظمة العميلة الفاسدة، الى شبكات الفساد الداخي المرتبطة ماليا واجتماعيا وسياسيا بالمنظومة النوفمبرية، بكل مكوناتها الاعلامية والاقتصادية والحزبية والثقافية، لكن الانكى اليوم هو عمليات التزييف والتدليس العميق في الصدد التي تقودها بعض المؤسسات والشخصيات التي تدعي الثورية بـ"كاسكيت" المؤرخ.
"الثورة كما يراها المؤرخون"، كان هذا عنوان المائدة "المستديرة" التي نظمتها المكتبة الوطنية بمقرها عشية الخميس 12 جانفي، والمعني بالعنوان الجذاب يذهب في حسبانه انه سيجد مؤرخين وحديث في عمق الثورة، ومقاربات تحليلية مميزة من اكاديميين مختصين، ولمَ لا الوقوف على "براديغمات" تفسيرية تلبي مستوجبات التبسيط والجاذبية والوظيفية التي تفكك الظاهرة وتمكن من ادوات التنبؤ العلمي للمستقبل وخاصة مستوجب المصداقية والموضوعية، ولكن الشحنة الايديولوجية كانت جارفة، ولم نكد نعثر لـ "الثوري" و"المؤرخ" عن قرار.
أربع مداخلات في الجملة على مدى قرابة الساعتين، اثنتين من الاستاذتين قمر بن دانة وليلى بليدي، الاولى اكتفت تقريبا في بعض دقائق باهمية "تغيير النظرة ومصادر التحليل"، اما الثانية فغرقت في مدح اطروحة دكتوراها التي تضع المرأة في المركز دون ربط مباشر وجوهري بالثورة، اما المداخلتين الثانيتين فكانتا لكل من عبد اللطيف الحناشي وعادل اللطيفي، الحناشي الذي قدم بعض الافكار المتفرقات حول الثورة بطريقة وصفية سردية في اغلبها، وقبله اللطيفي الذي استأثر بقرابة الساعة، ليلبّس المفاهيم ويقودنا الى تحليل ايديولوجي ثقافوي، يختزل الامر في الحداثة والدولة.
وطبعا كان لا بد لرجاء بن سلامة ان تكون المعقّبة الاولى على المداخلات، لتوجهها نحو الهَوَوِي والايديولوجي بامتياز، وتعرّج على حادثة "العلم" في منوبة، لتعتبرها الحدث "الفارق" في الثورة، مختزلة كما اللطيفي الثورة في نهاية المطاف في صراع ايديولوجي، لم يكن حاضرا في مسار الثورة الا من النخب المجتثة عن واقعها، التي اغرقت الشعب والوطن في مستنقعات وخنادق منفصلة عن استحقاقات الثورة الاجتماعية والحقوقية والسياسية.
اللطيفي المتمترس في عمقه في جبهة سياسية ثقافوية، تحت يافطة "المؤرخ" و"الاكاديمي-الباحث"، تمادى في "انزال مكثّف" لمفاهيم "الحداثة" و"الدولة" على "حدث" الثورة، منتهيا الى ان ما حدث بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 لم يكن سوى "تتويج" لمسار تشكل "الدولة الوطنية" في علاقة بـ"العلمانية"، مركزا على مفهوم "الهوية الترابية" التي اعتبرها "حاضنة الحداثة"، مستدعيا خاصة رؤية Charles TILY، مستخلصا انتصار النزعة الاوروبية الحداثية في الختام.
والمداخلة التي كشفت ونقدت بشدة التدليس الحاصل، تم التشويش عليها من "صاحبة الباتيندة"، المناشدة "المميزة" للسبسي، التي تنظّم هذه الفعاليات في اتساق مع اجندتها الايديولوجية، ولا تقبل في مؤسسة (يفترض ان تكون اكاديمية مستقلة ومحايدة وتعددية) الراي المخالف، بل تناهضه وتتصدى له عبر المقاطعة وتحريض مدير الجلسة عليه، واتضح بشكل صارخ انها "جلسات" حميمية للاشباع الذاتي وللدمغجة، منغلقة على حساسية فكرية في قطيعة مع الشعب والحقيقة والمعايير والضوابط العلمية وخاصة الثورة، تمادت في تحريف اسسها للسطو عليها وتوظيفها ايديولوجيا.
كنا ننتظر الحقيقة من هكذا فعالية ادعت التخصص العلمي، تقديم محاولات اجوبة علمية على طبيعة ما حدث في اواخر 2010 وبداية 2011، في عمقه وتمظهراته وابعاده وتداعياته وفرادته، وهل ما حدث ثورة ام انتفاضة ام حركة اجتماعية ام مجرد حركة احتجاجية، وما طبيعة الفاعل الاساسي وهل هو داخلي ام خارجي، وغيرها من الاشكاليات التي تثار في كل مرة في ظل الفوضى الاعلامية والسياسية القائمة، ولماذا وكيف تم الالتفاف على الثورة وتفريغها من ابرز مضامينها ورمزياتها، وتحويلها الى مجرد "انتقال سياسي" في شكل "تغيير في نطاق الاستمرارية"، ولكن "الحداثة" و"العلمانية" و"الدولة" و"الايديولوجيا" كانت الطاغية، في استئثار وتحوّز باستحقاق الشباب الذي عرّى صدره، وكان له المجد في رفع عناوين الحرية والعدالة والكرامة والتنمية والتصدي للفساد والاستبداد والعمالة.
واتضح في النهاية ان مائدة بن سلامة الموضّبة على المقاس، احادية الزاوية منتصبة على اساس التضليل والتحريف، وكانت بامتياز غير مستديرة فضلا عن انها عرجاء بساق واحدة!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Publié le:2017-01-12 23:07:41
Par:Moncef (Canada )
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