مشروع قانون أميركي إلى الكونجرس يعتبر ''الإخوان'' جماعة إرهابية

Jeudi 12 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-12 22:53:18

- قدّم السيناتور الأميركي تيد كروز مشروع قانون إلى الكونجرس يهدف إلى تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية دولية، ووضعها على القوائم الأميركية السوداء، ومنعها من العمل داخل واشنطن، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.وقال «كروز» في المشروع الذي قدمه إلى «الكونجرس»، إن الجماعة انتهجت جميع الأعمال التي تجعلها منظمة إرهابية، وأن جميع ما تقوم به يضر بأمن واستقرار العالم، وتمثل خطرًا على أمريكا، وجميع المعايير التي وضعتها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعات الإرهابية تنطبق عليها.ووفقًا للقانون حال إقراره، فإن الخارجية الأمريكية ستكون ملزمة بإعلان الجماعة منظمة إرهابية، ووقف أي تعامل رسمي أو سري بين الحكومة الأمريكية وبين أعضاء الإخوان في العالم، وعدم السماح لأعضائها بدخول أمريكا أو الإقامة أو العمل بها.وانضم السيناتور ماريو دياز بلارت إلى «كروز» في مطلبه، وطالب هو الآخر باعتبار الإخوان منظمة إرهابية خلال الفصل التشريعي الجديد.