Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Adnayteni Bel Hager  
Monde

مشروع قانون أميركي إلى الكونجرس يعتبر ''الإخوان'' جماعة إرهابية

Jeudi 12 Janvier 2017
وكالات - قدّم السيناتور الأميركي تيد كروز مشروع قانون إلى الكونجرس يهدف إلى تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية دولية، ووضعها على القوائم الأميركية السوداء، ومنعها من العمل داخل واشنطن، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.

وقال «كروز» في المشروع الذي قدمه إلى «الكونجرس»، إن الجماعة انتهجت جميع الأعمال التي تجعلها منظمة إرهابية، وأن جميع ما تقوم به يضر بأمن واستقرار العالم، وتمثل خطرًا على أمريكا، وجميع المعايير التي وضعتها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعات الإرهابية تنطبق عليها.

ووفقًا للقانون حال إقراره، فإن الخارجية الأمريكية ستكون ملزمة بإعلان الجماعة منظمة إرهابية، ووقف أي تعامل رسمي أو سري بين الحكومة الأمريكية وبين أعضاء الإخوان في العالم، وعدم السماح لأعضائها بدخول أمريكا أو الإقامة أو العمل بها.

وانضم السيناتور ماريو دياز بلارت إلى «كروز» في مطلبه، وطالب هو الآخر باعتبار الإخوان منظمة إرهابية خلال الفصل التشريعي الجديد.



Publié le:2017-01-12 22:53:18

festival-f5b974a2bf8a78872e0b9302e685cd40-2017-01-12 22:53:18
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136818

Moncef  (Canada)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 23h 29m |           
العاقبة لنّهضة وحزب التحرير



Babnet Tunisie Special CAN 2017
   J - 2

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12813,1

  • (11/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,44207 DT        1$ =2,34525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/01)   1101,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136818 1633|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires