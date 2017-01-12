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Culture

وفاة الفنانة كريمة مختار

Jeudi 12 Janvier 2017
وكالات - توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار، الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً. كريمة التي اشتهرت بوجهها الناضح حباً، وغالباً ما لعبت دور الأم، حتى أضحى ملتصقاً بها، كانت تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لوعكة صحية، استلزمت بقاءها في المستشفى لأسابيع عدة، ولكن حالتها تحسنت نسبياً وغادرت المستشفى قبل فترة وجيزة.

وخلال ديسمبر، قررت رئيسة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، نهلة عبد العزيز، إيقاف مسؤولي برنامج بالقناة أذاعوا خبراً كاذباً عن وفاة الفنانة.



Publié le:2017-01-12 21:38:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 136815

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 22h 06m |           
إنا لله وإنا إليه راجعون
:::::::::::
رأي ماما نونا في الثورة وجماعة الإخوان في أحد حوارتها الصحفية، أكدت الراحلة كريمة مختار أن حكم الإخوان أدى إلى إنحراف الدولة عن مسارها الذي كان مرسوم لها في ثورة 25 يناير، وأنها كانت قلقة على مصر في تلك الفترة من الإنهيار والسقوط خاصة وأن تلك الجماعات تستغل العقيدة، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد 25 يناير إلى مسارها الصحيح. رأي كريمة مختار في "السيسي" ومن بين آرائها السياسية أيضًا هو رأي خاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فوصفت "السيسي"
بـ"القائد العظيم"، الذي استطاع أن يدير مصر بعد ثورة 30 يونيو، ونجح فى إدارة الموقف واستجاب لنداء الشعب آنذاك بكل قوة وعزم، معتبرة أن الشعب عبر عن إرادته في ثورة 30 يونيو.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر



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Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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