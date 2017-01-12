وفاة الفنانة كريمة مختار

وخلال ديسمبر، قررت رئيسة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، نهلة عبد العزيز، إيقاف مسؤولي برنامج بالقناة أذاعوا خبراً كاذباً عن وفاة الفنانة.
Publié le:2017-01-12 21:38:41
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Par:nasih (Tunisia )
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