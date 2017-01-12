وفاة الفنانة كريمة مختار

Jeudi 12 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-12 21:38:41

- توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار، الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً. كريمة التي اشتهرت بوجهها الناضح حباً، وغالباً ما لعبت دور الأم، حتى أضحى ملتصقاً بها، كانت تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لوعكة صحية، استلزمت بقاءها في المستشفى لأسابيع عدة، ولكن حالتها تحسنت نسبياً وغادرت المستشفى قبل فترة وجيزة.وخلال ديسمبر، قررت رئيسة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، نهلة عبد العزيز، إيقاف مسؤولي برنامج بالقناة أذاعوا خبراً كاذباً عن وفاة الفنانة.