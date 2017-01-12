مونديال 2017 - بداية غير موفقة للمنتخب التونسي

Jeudi 12 Janvier 2017

التصريحات





Publié le:2017-01-12 20:05:02

لم تكن البداية موفقة للمنتخب التونسي لكرة اليد في مونديال فرنسا 2017 بعد هزيمته اليوم امام نظيره المقدوني بنتيجة (30-34) في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية من الدور الاول.وبعدما انهى زملاء اسامة البوغانمي الشوط الاول متفوقين بفارق هدف واحد (14-13) وحققوا بداية طيبة في الشوط الثاني بما ساعدهم على كسب اسبقية باربعة اهداف في الدقيقة 36 (20-16) فان المنتخب المقدوني تمكن مع مرور الوقت من تقليص الفارق والتعديل 25-25 في الدقيقة 46 قبل ان يمر ابناء حافظ الزوابي بفترة فراغ كبيرة امتدت على فترة اربع دقائق (من الدقيقة 52 الى 56) نجح خلالها زملاء لازاروف في اخذ الاسبقية (28-32) لتنتهي المباراة في الاخير بفوز مقدونيا 34-30 .وستعقد هذه الهزيمة من مهمة رفاق الحارس مكرم الميساوي في التاهل الى الدور ثمن النهائي باعتبارهم سيواجهون في قادم المقابلات منتخبات قوية بدءا باسبانيا بعد غد السبت ثم ايسلندا يوم الاحد فسلوفينا يوم الثلاثاء 17 جانفي وفي الختام انغولا التي انهزمت اليوم بفارق عريض امام سلوفينيا 25-42 يوم الخميس 19 من نفس الشهر.ويذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل من كل مجموعة تترشح الى الدور ثمن النهائي.عصام تاج (7) - امين بالنور (5) - مصباح الصانعي (1) - اسامة البوغانمي (9) - صبحي سعيد (3) - وائل جلوز (5).سيطرنا على المباراة لفترة طويلة لكن الاوقات المستقطعة اثرت على تركيز اللاعبين مما جعلنا نتراجع في النتيجة ونفقد اسبقيتنا. كان بامكاننا تفادي الهزيمة لكن المردود انخفض في الشوط الثاني.اسامة البوغانمي (لاعب المنتخب التونسي): ارتكبنا عديد الاخطاء. سنعيد مشاهدة المباراة لتدارك الهفوات المرتكبة اليوم والتركيز على المقابلات القادمة.فوتنا في مباراة كانت في متناولنا بسبب كثرة الاوقات المستقطعة من جهة والاخطاء التي وقعنا فيها من جهة ثانية. كما ان التحكيم لم يكن موفقا وليس في مستوى البطولات العالمية. كنا في الشوط الاول الافضل وقدمنا مردودا طيبا وسنعمل على تفادي الهفوات في المقابلات القادمة. حظوظنا مازالت قائمة في التاهل رغم صعوبة المهمة في اللقاءات المقبلة.ارتكبنا العديد من الاخطاء التي كانت السبب المباشر في هزيمتنا. كنا متقديمن بفارق اربعة اهداف لكننا لم نتوفق في المحافظة على هذه الاسبقية. نتحمل مسؤولية الهزيمة وسنعمل على تفادي هفواتنا في المقابلات القادمة. حظوظنا مازالت قائمة رغم قوة المنافسين في اللقاءات القادمة. تيملكوفسكي (مدرب مقدونيا): لقد سيطر المنتخب التونسي على الشوط الاول لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اخذ الاسبقية وعرفنا كيف نستغل هفوات المنافس.