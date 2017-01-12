Radio Babnet Tunisie  On Air: Majda Erroumi - Kon Sadeqi  
Culture

وزارة الشؤون الثقافية تنعى شيخ ''العيساوية'' عادل بن عليّة

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - نعت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ أصدرته، عشية اليوم الخميس، شيخ "العيساوية" عادل بن عليّة الذي وافته المنية ليلة أمس الأربعاء 11 جانفي 2017 عن عمر يناهز الـ 54 سنة إثر تعرضه لسكتة قلبية حادة.

والشيخ العيساوي عادل بن عليّة بن عمر، أصيل ولاية الكاف من مواليد 24 أكتوبر 1963 وهو من آخر شيوخ العيساوية في تونس ومن أكبرهم في المغرب العربي.
تتلمذ الفقيد على يد الشيخ البشير الذيب في مجال الإنشاد الديني وعلى يد عبد اللطيف التيساوي والحبيب العوادي وعبد الحفيظ الهمامي في ميدان المالوف الذي حافظ عليه من التحريف.
وشارك شيخ العيساوية الراحل في العديد من التظاهرات الثقافية في تونس والعالم العربي وساهم في التعريف بالمخزون الطرقي الصوفي التونسي، ومن آخر انتاجاته العرض الصوفي "المبيتة" الذي أنجزه بدعم من مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
كُرّم شيخ "العيساوية" عادل بن عليّة في مائوية الفنانة "صليحة" سنة 2014 وفي مهرجان "صليحة" دورة الطاهر غرسة سنة 2006 وكذلك خلال الدورة 15 لـتظاهرة 24 ساعة مسرح بالكاف سنة 2015.



Publié le:2017-01-12 19:03:44

festival-209f3454a2b6a56d7011f4668b3c31e2-2017-01-12 19:03:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136797



Babnet Tunisie Special CAN 2017
   J - 2

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12836,1

  • (10/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,47214 DT        1$ =2,33501 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/01)   932,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136797 785|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires