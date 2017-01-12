وزارة الشؤون الثقافية تنعى شيخ ''العيساوية'' عادل بن عليّة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 19:03:44

- نعت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ أصدرته، عشية اليوم الخميس، شيخ "العيساوية" عادل بن عليّة الذي وافته المنية ليلة أمس الأربعاء 11 جانفي 2017 عن عمر يناهز الـ 54 سنة إثر تعرضه لسكتة قلبية حادة.والشيخ العيساوي عادل بن عليّة بن عمر، أصيل ولاية الكاف من مواليد 24 أكتوبر 1963 وهو من آخر شيوخ العيساوية في تونس ومن أكبرهم في المغرب العربي.تتلمذ الفقيد على يد الشيخ البشير الذيب في مجال الإنشاد الديني وعلى يد عبد اللطيف التيساوي والحبيب العوادي وعبد الحفيظ الهمامي في ميدان المالوف الذي حافظ عليه من التحريف.وشارك شيخ العيساوية الراحل في العديد من التظاهرات الثقافية في تونس والعالم العربي وساهم في التعريف بالمخزون الطرقي الصوفي التونسي، ومن آخر انتاجاته العرض الصوفي "المبيتة" الذي أنجزه بدعم من مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.كُرّم شيخ "العيساوية" عادل بن عليّة في مائوية الفنانة "صليحة" سنة 2014 وفي مهرجان "صليحة" دورة الطاهر غرسة سنة 2006 وكذلك خلال الدورة 15 لـتظاهرة 24 ساعة مسرح بالكاف سنة 2015.