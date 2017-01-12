سمير الطيب: توفير دعم لتجهيز مراكب الصيد البحري بأجهزة GPS

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-12 20:40:38

- توفير دعم لتجهيز مراكب الصيد البحري بأجهزة طرفية لتحديد مواقعها (وزير الفلاحة) تونس 12 أوت2016 (وات)- أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بأن مصالح وزارته ستشرع في تزويد مراكب الصيد البحري بأجهزة طرفية موصلة بالأقمار الصناعية وذلك ضمن منظومة وطنية لمراقبة هذه المراكب وتحديد مواقع البحارة للتدخل بشكل فوري في حالة تعرضهم لأي خطر.وقال الطيب، أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، الخميس، أن الدولة ستوفر دعما عند اقتناء هذه الاجهزة يقدر بنصف كلفتها علما وان سعر الجهاز الواحد يصل الى 7 آلاف دينار.وبين أن وزارته تسعى من وراء هذا الاجراء الى تطوير منظومة حماية البحارة، وانتهاج سياسة استباقية للحد من المخاطر المحدقة بهم بما من شأنه أن يوفر لهم ظروفا ملائمة لممارسة نشاطهم.واعتبر أن التعاطي مع حوادث غرق مراكب الصيد خلال السنوات الماضية كان ينقصه العنصر الاستباقي، وهو ما فضلت وزارته اللجوء اليه لمجابهة حوادث الصيد البحري.وتابع بالقول، بأن عملية تسوية وضعيات المراكب البحرية انطلقت بعد وانه تم النظر في 260 ملفا من بين 2475 ملفا معروضا.ولفت الى أن الصيد البحري يشهد عدة اشكالات ترتبط بتفاقم الصيد العشوائي وتضرر الصيد الساحلي وضعف مردودية جل مراكب الصيد.وشدد أن المصالح المعنية تعمل على تطبيق القانون بمحاربة الصيد العشوائي وخاصة منه الصيد باعتماد الكيس.يذكر أن قطاع الصيد البحري في تونس يوفر نحو 54 ألف موطن شغل وينشط في اطاره 36 مشروعا لتربية الأحياء المائية.وقد شهد القطاع تطورا بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة 2006 / 2016.وساهم خلال سنة 2016 بحوالي 7 بالمائة من الانتاج الفلاحي و13 بالمائة من الصادرات الغذائية الفلاحية.واعتبر النائب عمار عمروسية في تدخله، أن سياسة الوزارة لا تحتكم الى استراتيجية في مجال حماية الصيادين وتساءل عن مآل عائلات البحارة الذين قضوا في حادث غرق مركب البركة بالمهدية (ديسمبر 2016) في ظل غياب الاجرءات الفعلية.وسانده النائب عمر الهادي قديش بالقول "أن التجاوزات، التي يشهدها مجال الصيد البحري يقابلها تراخ من الدولة" معتبرا أن حادثة غرق مركب البركة بالمهدية، والذي ادى الى غرق 5 بحارة وفقدان 9 اخرين، ليست الأولى من نوعها.واشار الى أن حوادث غرق المراكب البحرية تخلف آلاما كبيرة دون أن يتم معالجة أسبابها الحقيقية داعيا الى تنظيم ندوة وطنية للنظر في مشاكل الصيد البحري دونما اقصاء أي من الأطراف النقابية.وتساءلت النائبة ليلى بوصلاح، عن موعد صرف المستحقات المالية لعائلات المفقودين بحادثة غرق مركب البركة وعن اجراءات الوزارة في متابعة ملف المفقودين وكيفية الحد من الصيد العشوائي.وأفاد وزير الفلاحة بأن عمليات البحث متواصلة للكشف عن مصير الضحايا مضيفا بأن القانون يحمي الغائبين عبر اقرار تعويضات لحق ذويهم وان طالت مدة الغياب ولو بعد خمس سنوات.وبشأن تساؤل عدد من النواب عن التغطية الاجتماعية للبحارة، أفاد الطيب أنه سيتم الحسم في هذه المسالة، التي تواصلت اثارتها منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، خلال هذه السنة واحالة جميع الملفات الى وزارة الشؤون الاجتماعية.