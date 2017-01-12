«حماس» تخترق هواتف عشرات الجنود الإسرائيليين

Jeudi 12 Janvier 2017

وكالات - كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن محاولات حركة «حماس» «لإسقاط» جنود إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي: «في الآونة الأخيرة كثرت استعمالات منظمات ارهابية ومنها حماس للحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً في فايسبوك، بهدف تسريب المعلومات من الحواسيب والهواتف النقالة الخاصة بجنود جيش الدفاع وقادته، وذلك من طريق مراقبتهم لمجموعات تتداول موضوع الجيش في فايسبوك».



وأضاف أنه في أعقاب تقارير من جنود عن نشاطات مشبوهة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت حملة استمرت أشهراً عدة بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية بهدف كشف حسابات معادية، بحسب قوله.

وتابع: «خلال الحملة تم اكتشاف عشرات الحسابات تعمل بهدف تسريب وسرقة معلومات من جنود جيش الدفاع في الخدمة الالزامية والاحتياط حيث تعمل بهدف زرع برامج خبيثة في هواتف جنود جيش الدفاع التي تحوّلها لأداة تجسس وتسجيل لكل شيء».

وقال الجيش إنه اطلق حملة إعلامية بهدف اطلاع أفراده على التهديد وتعزيز معرفتهم له وطرق التصدي له، مقرّاً في الوقت نسفه باستخدام التنظيمات تكنولوجيا متطورة وطرق عمل مبنية لاستغلال نقاط الضّعف مثل انتحال شخصيات وهميّة واستخدام لغة عبرية عالية المستوى، وانتحال شخصيّات مواطنين من جميع أنحاء العالم، من أجل النجاح في التسلل للهواتف النقالة الخاصة بالجنود.

وقال الناطق الاسرائيلي إن الجيش و«الشاباك» يعملان من أجل إحباط هذه العمليات من خلال استخدام مختلف الأدوات المتوافرة، لزيادة الوعي الجنود لاستمرار محاولات «العدو» للعمل بهذه الطريقة.







Publié le:2017-01-12 18:35:44

