التلفزة التونسية تشرع قريبا في تصوير مسلسل رمضان 2017‎

Jeudi 12 Janvier 2017

بــاب نــات



نعيم بن رحومة





Publié le:2017-01-12 14:46:43

- شرعت التلفزة التونسية هذا الأسبوع في التحضير لإنجاز مسلسل رمضان الجديد "الدوامة " الذي حاز على موافقة لجنة قراءة النصوص الدرامية والمجلس التنفيذي للمؤسسة ومصادقة مجلس الإدارة على انجازه لجودة السيناريو ولحبكة البناء الدرامي فيه كما تتصف شخصيات أبطاله بالمصداقية والتميز في الحوار .المسلسل في 17 حلقة كتبها السيناريست الشاب عبد المنعم حواس وتروي قصة عداءً قديم متجدّد بين عائلتين يورّط فيه كل جيلٍ خلَفَه ويستنزفه وفِي إطار صارع العائلتين يجرّ الجيل الجديد إلى دوّامة العداء والانتقام .وقد تم إسناد مهمة اخراج المسلسل للمخرج نعيم بن رحومة وهو من كفاءات التلفزة التونسية خريج معهد الدولة للسينما بموسكو عام 1994 ، تحصل على عديد الجوائز العربية والدولية من خلال عدد من الأعمال الدرامية والوثائقية التي اخرجها او كتبها .و تحرص التلفزة التونسية على العمل على إنجاح هذا العمل الدرامي الذي سيتم انجازه وتصويره بداية من الأسبوع الثاني لشهر فيفري القادم في عدد من جهات تونس الكبرى وولايتي سوسة وصفاقس بكفاءات أبناء المؤسسة في عديد الإختصاصات تحت إشراف المنتج المنفذ شركة سيني تلي فيلم للمنتج محمد الحبيب عطية وبمتابعة للمستشار الفني للمسلسل المخرج التونسي الحبيب المسلماني وبمراجعة للكتابة التلفزية من قبل سامية عمامو ومحمد على دمق .