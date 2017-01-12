صفاقس 12 جانفي 2011 ،،، كش مات

Jeudi 12 Janvier 2017





Publié le:2017-01-12 09:33:04

بخلاف أنّها عاصمة الجنوب و مدينة المليون ساكن ذات الإمضاء المميّز للتجارة و الصّناعة ، فإنّ صفاقس احتلّت في شموخ وعلى مرّ التاريخ مكانة القلعة الأبيّة الرّافضة للظلم و الذلّ فكانت الشوكة الحادّة في مفرق رأس الحاكمين ...و كذا كان الأمر مع الدكتاتوريّة البنفسجيّة ، بعد أن قامت المظاهرات في ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه و حمى وطيس الثورة الشعبيّة و التحمت الجماهير الغاضبة ببعضها تعمر شوارع و ساحات البلاد طيلة أيام الحراك الثوري ، جاء دور صفاقس يوم الثاني عشر من جانفي 2011 في تحرّك عارم غاضب تخوضه جماهير من كل الأعمار و المستويات و من مختلف المشارب اتّحدت على الشّعار المزلزل – الشّعب يريد إسقاط النّظام – شعار حرّك المكامن و بدّد ما بقي من خوف و وجلٍ ، شعارٌ انطلق مدويّا عاليا من حناجر المستضعفين و المكلومين من نيْر و نار و حديد ما يزيد على عقدين من زمن الوشاية و الجبروت و السّجون و المعتقلات و الفساد و الإستبداد لدكتاتوريّة جاهلة جهلاء ولغطرسة و لصوصيّة عصابات البلاط ، زمن كان فيه الوطن مزرعة خاصّة للطرابلسية و أذيالهم ،، شعار ارتفع عاليا في السّماء ليصل أسماع ساكني قرطاج قبل أن يوشي به قوّادة التجمّع في تقاريرهم الإستخبارتيّة على مدار السّاعة .((إرحل ، ديقاج و الشّعب يريد أن يسقط النّظام )) عندما امتزجت هذه الصّيحات بالوعي و الإرادة كانت كافية لأن تبدّد الخوف و لأن ينجلي الظلم و لأن تنكسر القيود و لأن تندفع أمواج تلك الجماهير الهادرة للإتّجاه نحو دار الإستخبارات التي كانت قلعة ممنوعة على عموم الشّعب ، دار الحزب ليضرموا فيها النّار ،،، فكان هذا نُطقا و إيذانا صريحا بتنفيذ حكم الشّعب في أكبر رمزيّة للدكتاتور المدحور ، حكما و فعلا جماهيريّا كان كافيا ليملأ قلب النّظام ذعرا و هلعا قضيا على آخر أمل له في مزيد البقاء ،،، كان ذلك لأنّه و زبانيّته يعلمون يقينا أنّ صفاقس إذا أقسمت لن تحنث و إذا غضبت لن ترجع أيضا أبدا ،،، فكان برّ القسم ووفاء الغضب و سقط عرش دكتاتوريّة البوليس و الحديد و النّار من بعدها و فرّ الجنرال هاربا.