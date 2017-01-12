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سعودي يُعذِّب طفلته الرضيعة لإجبار طليقته السورية للعودة له

Jeudi 12 Janvier 2017
وكالات - حادثة بشعة خالفت الفطرة الإنسانية، هزت المجتمع السعودي حيث نشر فيديو لـ"أب يعذب ابنته" لإجبار أمها على العودة له.

الواقعة دفعت جهات حكومية سعودية للتحرك، فتفاعل معها المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وعملوا على التحقيق في ادعاءات تعذيب الطفلة التي وردت في حساب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكان حساب في "تويتر" يحمل اسم "أم تريد بنتها بحضنها" قد نَشر خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة؛ متهمة والدها بتعذيب الطفلة حسبما ما قالت، مشيرة إلى أن هذه الواقعة حدثت في مكة المكرّمة.

وقالت الشاكية في تغريداتها إنها (سورية الجنسية) والأب (سعودي)، وإنه تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.


وناشدت عبر حسابها "كافة الجهات المختصة والمسؤولين للوقوف معها وإعادة طفلتها لها وإنقاذها من والدها".

وأضافت أنها "استخدمت تويتر لتوصيل رسالتها، لأن الشرطة لا تستطيع حلها لأنها أجنبية وتزوجت بدون تصريح".

وقالت الأم في تصريح صحفي، إنها "متزوجة منذ أربع سنوات، وكانت تتعرض للعنف خلال تلك الفترة، كما أن عائلة زوجها رفضتها، وهي غير مرغوب فيها".

"كما أنهم بسبب تعنيف زوجها لها كانوا يُطردون من منزلهم، إذ قاموا بتغيير المنزل مرتين بسبب طرد الجيران لهم".

وأضافت "أنه بعد ولادتها لطفلتها دارين لم تعد تتحمل تعنيفه فطلبت الطلاق، فأخذ الطفلة منها وطلقها، ثم قام بإرسال مقاطع تعذيب طفلته لتهديدها وإرغامها للعودة له، كما يقوم بإرسال رسائل لأهلها يهددهم".

وبعد نشر الأم لهذه الاتهامات، تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل مع القضية، وقال معلقاً على الفيديوهات: "‏طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا؛ للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبتت صحة ذلك".

وأضاف ‏"تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء".

‏ثم أردف في تغريدة أخرى "تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي".

وهذا ما أكدته الأم عبر حسابها قائلة: بفضل الله تواصلت مع الجهات المختصة وستكون لي مداخلة هاتفية في قناة العربية.. دعواتكم لطفلتي.

و‏أضافت باللهجة السورية "نشكر الله أبلغنا حقوق الإنسان الله يسعد الأستاذ فايز المالكي ويعطيه على حسن نيتو".


Publié le:2017-01-12 09:25:36

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1 de 1 commentaires pour l'article 136760

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 10h 19m |           
مازال ركن من المعمورة...........مضروب بداء الظلام والتخلف.....لم تعرف الشمس له طريقا....إنه بلد الحجاز.............موطن النور.....ظلام منذ غاب عنه النور
أعوذ بالله....من سواد القلوب......وسوء الفعال و الأحوال
أرض حق أن تسمى...............الربع الخالي...............حاشا بيت الله المعمور.....ومدينة النور



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Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
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