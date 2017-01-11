مهرجان بوهلال للسياحة والتراث يختتم فعاليات دورته السادسة بفقرات متنوعة وعروض للفرق الضيفة

Mercredi 11 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 21:03:00

- اختتم مهرجان بوهلال للسياحة والتراث بولاية توزر يوم الاربعاء فعاليات دورته السادسة التي انطلقت منذ يوم 8 جانفي تحت شعار "بوهلال تراث يتحدث" وذلك تزامنا مع محفل زيارة الولي الصالح سيدي بوهلال، وتضمن الاختتام عروضا تنشيطية متنوعة واكبها جمهور غفير بسفح جبل سيدي بوهلال.وتم تنشيط ساحة المهرجان بالفرق الفنية والصوفية وعروض للفروسية وقدمت الفرق الضيفة وصلات غنائية تخللها شعر شعبي وشارك في الاختتام فرقة بارود من بريان الجزائر وفرقة مرزق للفنون الشعبية من ليبيا وفرقة بني سويف من مصر الى جانب عرض للفنانين الشعبيين محمد حمايم ومحمود العرفاوي من تونس.واعتبر حبيب الزاوي مدير المهرجان ان هذه الدورة كانت مميزة حيث دعمت عروضها بمشاركات دولية لفرق من ليبيا ومصر والجزائر تمهيدا لتحول المهرجان الى تظاهرة ثقافية دولية تقدم تراث منطقة بوهلال وجهة الجريد عموما وتفسح المجال أمام المشاركات الدولية.وكان المهرجان فرصة للتعريف بالفرق الضيفة على غرار فرقة بني سويف للفنون الشعبية من مصر التي تشارك من خلال مهرجان بوهلال لأول مرة في المهرجانات التونسية وهي تقدم أنماطا متنوعة من الفنون الشعبية المصرية مثل فن منطقة النوبة والفن الصعيدي والحجالة وتراث الاسكندرية.وتوزعت فقرات المهرجان بين العروض الفرجوية والتنشيط والسهرات الفنية والمعارض فضلا عن العروض الموجهة للاطفال والمتمثلة في مجموعة من العروض المسرحية بعنوان المؤدبة لفرقة رابح للمسرح بقفصة ونوار بوقرعون لجمعية صوت الجنوب.وكان الافتتاح الرسمي للمهرجان انطلق بمحاضرات فكرية للباحث العراقي محمد أسامة الساعدي وللباحث الشاذلي الساكر بعنوان الثقافة الشعبية في جهة الجريد وأخرى لمنذر البراهمي متفقد تراث بالجنوب الغربي بعنوان التراث اللامادي بجهة الجريد، وقدم المهرجان كذلك فقرة المحفل التي تصور نماذج من تراث منطقة بوهلال ولباسها التقليدي.