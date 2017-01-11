Radio Babnet Tunisie  On Air: Sherine - Garh-Tany  
Culture

مهرجان بوهلال للسياحة والتراث يختتم فعاليات دورته السادسة بفقرات متنوعة وعروض للفرق الضيفة

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - اختتم مهرجان بوهلال للسياحة والتراث بولاية توزر يوم الاربعاء فعاليات دورته السادسة التي انطلقت منذ يوم 8 جانفي تحت شعار "بوهلال تراث يتحدث" وذلك تزامنا مع محفل زيارة الولي الصالح سيدي بوهلال، وتضمن الاختتام عروضا تنشيطية متنوعة واكبها جمهور غفير بسفح جبل سيدي بوهلال.

وتم تنشيط ساحة المهرجان بالفرق الفنية والصوفية وعروض للفروسية وقدمت الفرق الضيفة وصلات غنائية تخللها شعر شعبي وشارك في الاختتام فرقة بارود من بريان الجزائر وفرقة مرزق للفنون الشعبية من ليبيا وفرقة بني سويف من مصر الى جانب عرض للفنانين الشعبيين محمد حمايم ومحمود العرفاوي من تونس.
واعتبر حبيب الزاوي مدير المهرجان ان هذه الدورة كانت مميزة حيث دعمت عروضها بمشاركات دولية لفرق من ليبيا ومصر والجزائر تمهيدا لتحول المهرجان الى تظاهرة ثقافية دولية تقدم تراث منطقة بوهلال وجهة الجريد عموما وتفسح المجال أمام المشاركات الدولية.
وكان المهرجان فرصة للتعريف بالفرق الضيفة على غرار فرقة بني سويف للفنون الشعبية من مصر التي تشارك من خلال مهرجان بوهلال لأول مرة في المهرجانات التونسية وهي تقدم أنماطا متنوعة من الفنون الشعبية المصرية مثل فن منطقة النوبة والفن الصعيدي والحجالة وتراث الاسكندرية.

وتوزعت فقرات المهرجان بين العروض الفرجوية والتنشيط والسهرات الفنية والمعارض فضلا عن العروض الموجهة للاطفال والمتمثلة في مجموعة من العروض المسرحية بعنوان المؤدبة لفرقة رابح للمسرح بقفصة ونوار بوقرعون لجمعية صوت الجنوب.

وكان الافتتاح الرسمي للمهرجان انطلق بمحاضرات فكرية للباحث العراقي محمد أسامة الساعدي وللباحث الشاذلي الساكر بعنوان الثقافة الشعبية في جهة الجريد وأخرى لمنذر البراهمي متفقد تراث بالجنوب الغربي بعنوان التراث اللامادي بجهة الجريد، وقدم المهرجان كذلك فقرة المحفل التي تصور نماذج من تراث منطقة بوهلال ولباسها التقليدي.

Publié le:2017-01-11 21:03:00

festival-b1d0b795c173d734541b69a73bcc07f7-2017-01-11 21:03:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136751



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  J - 3

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12873,1

  • (09/01)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 2,46652 DT        1$ =2,33273 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/01)   951,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136751 714|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires