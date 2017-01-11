Publié le:2017-01-11 13:31:23
رسمي : بعد الدراجي سليمان كشك يمضي للافريقي
Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - بعد ان امضى اللاعب السابق للترجي الرياضي و النادي البنزرتي اسامة الدراجي عقدا مع النادي الافريقي يمتد لسنتين و نصف مع سنة قابلة للتمديد بمبلغ 250 الف دينار, امضى صباح اليوم مدافع النادي البنزرتي و المنتخب الوطني سليمان كشك عقد مبدئيا مع النادي الافريقي في انتظار تواصل المفاوضات مع فريقه لتسريحه خلال الميركاتو الشتوي و الا سينتقل اليا الى فريقه الجديد باعتبار نهاية عقده في جوان 2017 ، و بذلك يقطع الافريقي الطريق على الترجي الراغب في انتداب سليمان كشك . من ناحية اخرى تتواصل مساعي فريق باب الجديد لانتداب مهاجم اجنبي .
Publié le:2017-01-11 13:31:23
Publié le:2017-01-11 13:31:23
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