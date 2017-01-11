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Sport

رسمي : بعد الدراجي سليمان كشك يمضي للافريقي

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - بعد ان امضى اللاعب السابق للترجي الرياضي و النادي البنزرتي اسامة الدراجي عقدا مع النادي الافريقي يمتد لسنتين و نصف مع سنة قابلة للتمديد بمبلغ 250 الف دينار, امضى صباح اليوم مدافع النادي البنزرتي و المنتخب الوطني سليمان كشك عقد مبدئيا مع النادي الافريقي في انتظار تواصل المفاوضات مع فريقه لتسريحه خلال الميركاتو الشتوي و الا سينتقل اليا الى فريقه الجديد باعتبار نهاية عقده في جوان 2017 ، و بذلك يقطع الافريقي الطريق على الترجي الراغب في انتداب سليمان كشك . من ناحية اخرى تتواصل مساعي فريق باب الجديد لانتداب مهاجم اجنبي .




Publié le:2017-01-11 13:31:23

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  J - 3

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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