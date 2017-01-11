رسالة عاجلة إلى السيد وزير الشؤون الثقافية: لأوّل مرة منذ نشأته : المركب الثقافي بالمنستير عاطل عن العمل أيام العطلة المدرسية ...!!!

Mercredi 11 Janvier 2017





Publié le:2017-01-11 11:03:13

لا ندري لماذا يحرم أطفال مدينة المنستير والمدن المجاورة لها من مواكبة بعض الأنشطة الثقافية خلال العطلة المدرسية الممتدة على مدى أسبوعين كاملين ...؟؟ فقد تعود الأطفال ومنذ سنوات عديدة وبالتداول على تنظيم أسبوعين لسينما الطفل ومسرح الأطفال خلال عطلتي الشتاء والربيع إلاّ أنهم فوجئوا هذه السنة بغياب الأنشطة الموجهة لهم خلال هذه العطلة المدرسية فمن يتحمل مسؤولية القطع مع هذه التقاليد الثقافية وما هي الدواعي المؤدية لذلك وعن أي ثقافة جديدة تتحدثون وأين ثقافة القرب من كلّ ذلك ...؟؟ فهل من تفسير ومبرر مقنعين لأسباب ذلك فقط..؟؟سيدي وزير الشؤون الثقافية : إنّ أكبر تعسف وإجحاف وعنف روحي ومعنوي هو حرمان الأطفال من مواكبة الأعمال الفنية وممارستها علما وأنّ لهم فراغا وحاجة ما في فترة الطفولة لا بدّ من إشباعهما فنيا حتى تكتمل شخصيتهم وتنمو أحاسيسهم وتتهذب أذواقهم وتكتشف مواهبهم وتتكون أفكارهم ولكن أظنّ أن القوم أبعد ما يكونون من نبراس علم نفس الطفل ويبدو وأنّ الأخطر من كل هذا أن هناك من يسير عكس التيار وغير مقتنع بالأهداف السامية التي يتوق إليها كل محبّ ومخلص لهذا الوطن ولكلّ من يحمل مشروعا ثقافيا جديدا يريد من خلاله القطع مع الماضي المترهل وترميم التصدعات واجتثاث كل السلبيات وتأسيس نمط جديد من الفكر الثقافي والعمل الميداني في مجال مازال حتى بعض المسؤولين السامين في الحكومة لم يقتنعوا بعد بأن الثقافة هي محرار تقدم الشعوب ونهضتها ورقيها ولذلك تراهم لا يخجلون عند التصريح بأن ميزانية وزارة الشؤون الثقافية في تونس أرض الحضارات (وما أدراك) لم ترتق بعد إلى مستوى الواحد بالمائة من الميزانية العامة للدولة ويصرف أغلبها في النفقات والأجور والخوف كلّ الخوف أن تصبح الوزارة كتابة دولة أو ديوان (كديوان الفلاحة مثلا) أو حتى مجرّد هيئة تسييرية لأعمال ثقافية تبرمج على الورق ولا تنجز على أرض الواقع ولكننا ورغم كل هذه العراقيل سنبقى ندوس على الجمر ونسير إلى الأمام في اتجاه أفق الرقي بمجتمعنا وندافع عن هويتنا الثقافية وحرية الفكر والتعبير وحق الطفولة في العلم والمعرفة والثقافة حتى تعود إلينا تونس كما أحببناها أوّل مرّة ...!!!