هو وهي ،البرنامج الجديد لمريم بن حسين

Mercredi 11 Janvier 2017





Publié le:2017-01-11 10:56:52

تطل مريم بن حسين في برنامج جديد مساء كل ثلاثاء على قناة التاسعة عنوانه "هو و هي " وهو من صنف البرامج الترفيهية و الاجتماعية . و يسعى البرنامج الى النفاذ الى موضوع العلاقة بين الجنسين من كل الجوانب بتبويب و سلاسة و دون تعقيد بطريقة تجمع بين الهزل و الجد و الطرافة في الافكار و المواضيع . يحضر ضيفان من الجنسين يمثلان هو و هي ، و يكونان من نجوم الفكر او السياسة او الفن ، حيث يخضعان الى اسئلة متنوعة . كما يحضر مختص في علم الاجتماع(سنيم بن عبد الله)و جودة ناجح كشخصية تؤصل لما ينبغي ان يكون باعتبارها من جيل مختلف عن الجيل الحالي .ثم ينتهي البرنامج باستجواب سريع للضيفين حول موضوع البرنامج و غيرها من مواضيع الساعة .. و قد شهدت الحلقة الثانية خاصة و التي استضافت فيها مريم بن حسين الصافي سعيد و بشرى بلحاج حميدة لنقاش موضوع الخيانة الكثير من المواقف الطريفة و العميقة على مستوى الفكر و التاريخ و المواقف الجريئة و الصادمة احيانا ،،في زحمة البرامج السياسية التي صار البعض منها سمجا و مكررا حتى سئم منها التونسيون بسبب اجواء التشنج و التوتر التي تصنعها مع احتدام الصراعات الايديولوجية و طغيان الحسابات الحزبية و الشخصية على المصلحة العليا للوطن ، بدات البرامج الترفيهية تظهر لتضفي اجواء من البسمة و الفرحة على المشاهدين ، و اذ تخوض مريم بن حسين هذه النوعية من البرامج على طريقة البرامج اللبنانية الناجحة فانها تملك مقومات النجاح بسبب تجربتها و اطلالتها الانيقة و عفويتها و خاصة تلقائيتها و ثقافتها المحترمة ..برنامج بدا يكسب كل اسبوع جمهورا جديدا ينافس به بقية القنوات الاخرى ، و هذا التنافس لن يكون الا في صالح المشاهدين .