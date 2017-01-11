هو وهي ،البرنامج الجديد لمريم بن حسين

تطل مريم بن حسين في برنامج جديد مساء كل ثلاثاء على قناة التاسعة عنوانه "هو و هي " وهو من صنف البرامج الترفيهية و الاجتماعية . و يسعى البرنامج الى النفاذ الى موضوع العلاقة بين الجنسين من كل الجوانب بتبويب و سلاسة و دون تعقيد بطريقة تجمع بين الهزل و الجد و الطرافة في الافكار و المواضيع . يحضر ضيفان من الجنسين يمثلان هو و هي ، و يكونان من نجوم الفكر او السياسة او الفن ، حيث يخضعان الى اسئلة متنوعة . كما يحضر مختص في علم الاجتماع(سنيم بن عبد الله)و جودة ناجح كشخصية تؤصل لما ينبغي ان يكون باعتبارها من جيل مختلف عن الجيل الحالي .
ثم ينتهي البرنامج باستجواب سريع للضيفين حول موضوع البرنامج و غيرها من مواضيع الساعة .. و قد شهدت الحلقة الثانية خاصة و التي استضافت فيها مريم بن حسين الصافي سعيد و بشرى بلحاج حميدة لنقاش موضوع الخيانة الكثير من المواقف الطريفة و العميقة على مستوى الفكر و التاريخ و المواقف الجريئة و الصادمة احيانا ،،
في زحمة البرامج السياسية التي صار البعض منها سمجا و مكررا حتى سئم منها التونسيون بسبب اجواء التشنج و التوتر التي تصنعها مع احتدام الصراعات الايديولوجية و طغيان الحسابات الحزبية و الشخصية على المصلحة العليا للوطن ، بدات البرامج الترفيهية تظهر لتضفي اجواء من البسمة و الفرحة على المشاهدين ، و اذ تخوض مريم بن حسين هذه النوعية من البرامج على طريقة البرامج اللبنانية الناجحة فانها تملك مقومات النجاح بسبب تجربتها و اطلالتها الانيقة و عفويتها و خاصة تلقائيتها و ثقافتها المحترمة ..برنامج بدا يكسب كل اسبوع جمهورا جديدا ينافس به بقية القنوات الاخرى ، و هذا التنافس لن يكون الا في صالح المشاهدين .
Publié le:2017-01-11 10:56:52
Par:Med Maaloul (Netherlands )
Sur:الفة يوسف: صنفان من '''التونسيين'' لا أتحاور معهم ، الخوانجية وغلمانهم من سياسيّي ما بعد 14 جانفي