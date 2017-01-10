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Culture

تونس تشارك لأول مرة في الصالون الدولي للكتاب بالكيباك وفي المعرض الدولي للكتاب بفرانكفورت

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - تشارك تونس هذه السنة في عدد من المعارض الدولية للكتاب بهدف مزيد التعريف بالكتاب التونسي في الخارج، ذلك ما أعلنته هالة الوردي المديرة العامة لإدارة الكتاب خلال ندوة صحفية التأمت أمس الإثنين بمقر وزارة الشؤون الثقافية.

وتسجل تونس حضورها هذا العام لأول مرة في الصالون الدولي للكتاب بالكيباك وذلك من 5 إلى 9 أفريل وفي المعرض الدولي للكتاب بفرانكفورت من 5 إلى 9 أكتوبر، وستكون حاضرة كذلك في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء من 9 إلى 19 فيفري وفي معرض مسقط الدولي من 22 فيفري إلى 4 مارس وفي الصالون الدولي للكتاب بباريس من 24 إلى 27 مارس وفي معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من 26 أفريل إلى 2 ماي وفي الصالون الدولي للكتاب بالجزائر من 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر ومعرض الشارقة الدولي للكتاب من 2 إلى 12 نوفمبر.
وستشارك تونس في المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة من 27 جانفي الجاري إلى 10 فيفري المقبل بثلاثة أجنحة مخصصة لكل من وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الناشرين التونسيين ودار "كنوز للنشر"، وفي هذا السياق بين محمد الصالح معالج رئيس اتحاد الناشرين في تصريح لـ(وات)، أن الاتحاد سيكون حاضرا بحوالي 1200 عنوان صادر عن 25 دار نشر في جناح تبلغ مساحته 27 مترا مربعا.
وقال معالج في التصريح ذاته، أنه رغم المشاركة المكثفة لتونس في الكثير من المعارض الدولية للكتاب إلا أن هذا القطاع لا يزال يشكو من عديد من المشاكل المتعلقة أساسا بالورق والتوزيع فضلا عن العراقيل التي يواجهها المكتبيون وجل الناشطين في هذا المجال لا الكتاب والناشرين فحسب، وفق تعبيره.



Publié le:2017-01-10 20:06:11

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