ناجي البغوري: على الحكومة أن توضح وضعية شركة cactus prod

Mardi 10 Janvier 2017

بــاب نــات





Credits Sabra Fm





Publié le:2017-01-10 13:53:45

- توافد اليوم الثلاثاء العشرات من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام على مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتعبير عن تضامنهم مع النقابة وللتأكيد على دفاعهم على هيكلهم المهني .وقد رفع الحاضرون بطاقة الانخراط في يد و وردة في يد أخرى، في حركة رمزية تهدف الى التعبير عن التضامن المطلق مع الهيكل النقابي ضدّ حملات التشويه التي تطال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تنديدها بانتهاك أخلاقيات المهنية والتزوير الإعلامي وضرب مصداقية الإعلام لدى الجمهور.وأكد ناجي البغوري نقيب الصحفيين أن كل الصحفيين قدموا إلى مقر النقابة مساندة منهم للنقابة اثر تعرضها إلى حملة تشويه من أحد القنوات التلفزية الخاصة، وذلك تأكيدا على أن النقابة تدافع دائما على صحافة الجودة ، مضيفا أن حملة التشويه التي تعرضت لها النقابة جاءت اثر دعوة النقابة للحكومة إلى ضرورة توضيح وضعية شركة cactus prod المصادرة التي تستغل حصريا من الفهري و عائلته بالرغم من أن 51% من أسهم الشركة على ملك الدولة.في معرض تعليقه على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص تصفية الصحفيين القطاري والشورابي ،أكد البغوري أن هذه الأخبار ليست بالجديدة و ليست بالصحيحة مطالبا بضرورة تسريع المسار القضائي .هذا و أفاد البغوري أنه سيتم مساء اليوم تنظيم اجتماع بمقر النقابة مع عائلتي الصحفيين و الطاقم القانوني للنقابة لتحديد الخطوات القادمة في هذا الملف.وتجدر الإشارة الى أن الجامعة التونسية لمديري الصحف كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا عبرت فيه عن مساندتها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إزاء حملة التشهير التي استهدفتهم في الآونة الأخيرة .كما عبرت عن مساندتها لعمل النقابة الهادف إلى تنقية القطاع الإعلامي عامة من الشوائب والدفاع عن منتوج صحفي جيد والارتقاء بأداء الصحفيين إلى أفضل المراتب.وكانت النقابة قد تعرضت لانتقادات على إثر بيان أصدرته الأسبوع الماضي عبرت من خلاله عن "استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة حول احتجاجات جدت في جهة القصرين ناسبة إياها إلى قناة الجزيرة " ليلى