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ناجي البغوري: على الحكومة أن توضح وضعية شركة cactus prod

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - توافد اليوم الثلاثاء العشرات من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام على مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتعبير عن تضامنهم مع النقابة وللتأكيد على دفاعهم على هيكلهم المهني .

وقد رفع الحاضرون بطاقة الانخراط في يد و وردة في يد أخرى، في حركة رمزية تهدف الى التعبير عن التضامن المطلق مع الهيكل النقابي ضدّ حملات التشويه التي تطال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تنديدها بانتهاك أخلاقيات المهنية والتزوير الإعلامي وضرب مصداقية الإعلام لدى الجمهور.
وأكد ناجي البغوري نقيب الصحفيين أن كل الصحفيين قدموا إلى مقر النقابة مساندة منهم للنقابة اثر تعرضها إلى حملة تشويه من أحد القنوات التلفزية الخاصة، وذلك تأكيدا على أن النقابة تدافع دائما على صحافة الجودة ، مضيفا أن حملة التشويه التي تعرضت لها النقابة جاءت اثر دعوة النقابة للحكومة إلى ضرورة توضيح وضعية شركة cactus prod المصادرة التي تستغل حصريا من الفهري و عائلته بالرغم من أن 51% من أسهم الشركة على ملك الدولة.


Credits Sabra Fm


في معرض تعليقه على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص تصفية الصحفيين القطاري والشورابي ،أكد البغوري أن هذه الأخبار ليست بالجديدة و ليست بالصحيحة مطالبا بضرورة تسريع المسار القضائي .هذا و أفاد البغوري أنه سيتم مساء اليوم تنظيم اجتماع بمقر النقابة مع عائلتي الصحفيين و الطاقم القانوني للنقابة لتحديد الخطوات القادمة في هذا الملف.

وتجدر الإشارة الى أن الجامعة التونسية لمديري الصحف كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا عبرت فيه عن مساندتها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إزاء حملة التشهير التي استهدفتهم في الآونة الأخيرة .
كما عبرت عن مساندتها لعمل النقابة الهادف إلى تنقية القطاع الإعلامي عامة من الشوائب والدفاع عن منتوج صحفي جيد والارتقاء بأداء الصحفيين إلى أفضل المراتب.
وكانت النقابة قد تعرضت لانتقادات على إثر بيان أصدرته الأسبوع الماضي عبرت من خلاله عن "استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة حول احتجاجات جدت في جهة القصرين ناسبة إياها إلى قناة الجزيرة " ليلى



Publié le:2017-01-10 13:53:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 136673

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 14h 35m |           
Encore une fois cette structure au nom du syndicalisme et après que son chef a été bombardé en son nom personnel de Ouertani voudrait savoir comment Cactus Pro fonctionne.
En fait, les demandes et les répliques ne doivent pas être faites de cette façon qui révèle plutôt un esprit enfantin loin de toute professionnalisme nécessaire.
Les dossiers doivent être traités sans recours aux noms de leurs propriétaires, patron ou détenteurs des patentes.
Le recours à la justice doit être fait à l'encontre de toute structure qui ne respecte pas la loi et non à l'encontre des sociétés - peu importe leur activité- qui nous critiquent, montrent nos aberrations ou nos manquements.
Bref, ce n'est pas de cette façon que nous devons traiter les insuffisances.
El Bgouri s'est senti anéanti par Ouertani qui est bien informé et connait bien que ce monsieur devrait partir dans quelques mois. Ouertani pensait aussi que El Bghouri, à travers cet acte, voudrait occuper une place ou se voir attribuer un poste dans la société qu'il défendait.
Peut-être ? Qui dit le contraire? Tout est possible !!!!!
Mais, aussi si El Bghouri s'attendait à une telle récompense, il serait inadmissible de faire cette contre attaque aussi dévoilée .



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