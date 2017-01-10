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الفنانة فاطمة كشري لـ الرئيس السيسي : البس كلسون عشان البرد

Mardi 10 Janvier 2017
وكالات - حلت الممثلة فاطمة كشري ضيفة على برنامج صباحك مصري على قناة "MBC مصر2"، ووجهت أثناء اللقاء رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمنت رسالتها جزئين الأول هو :"وضع رقابة على شارعهم في حي شبرا".

والجزء الثاني أن يرتدي سراويل داخلية "كلاسين" تحت ملابسه لتحميه من برد الشتاء.

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يقتطع إي جزء من كلامها وتم إذاعته كاملة.


جدير بالذكر أن فاطمة كشري ممثلة مصرية، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككومبارس صامت بفيلم "صراع الأحفاد" عام 1989، ثم شاركت بالعام التالي بالمسرحية الكويتية "أزمة وتعدي"، إقتحمت مجال الدراما التلفزيوينة عام 2001، عندما شاركت بمسلسل "دهب قشرة" توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها "كده أوكيه، شيكامارا، أحلى الأوقات".

وكانت أخر أعمالها مشاركتها في إحدى حلقات مسلسل "نيللي وشريهان" فى رمضان 2016، مع دنيا وإيمي سمير غانم.

Publié le:2017-01-10 08:57:25

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