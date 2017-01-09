انفجار جثة مفخخة داخل ''ثلاجة الموتى'' في مستشفى بشرق بغداد

Lundi 09 Janvier 2017

وكالات - أفاد مصدر أمني الأحد بأن جثة مفخخة انفجرت داخل "ثلاجة الموتى" في مستشفى بمدينة الصدر شرق بغداد، هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه بمنطقة جميلة.



ونقلت السومرية نيوز عن المصدر الأمني، دون الكشف عن اسمه، إن "جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت ظهر الأحد، ما أسفر عن أضرار مادية، بدون حدوث خسائر بشرية".



وأوضح المصدر، أن "الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه صباح الأحد بمنطقة جميلة، شرقي بغداد"، مشيرا إلى أن موادا متفجرة كانت موضوعة عند منطقة البطن من الجثة.



وشهدت منطقة جميلة، شرقي العاصمة، صباح الأحد تفجيرا انتحاريا آخر تبناه تنظيم داعش أسفر عن مقتل وجرح 22 شخصا.







Publié le:2017-01-09 13:32:23



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