سُــــوَرُ مسيلمة وسجاح

Lundi 09 Janvier 2017

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

الْفِيلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلُ، لَهُ زَلُّومٌ طَوِيلٌ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا الْجَلِيلِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ





Publié le:2017-01-09 12:14:27

بعد أن استُكمل الوحي على رسول الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى "" وبعد أن ضمن العلي القدير عدم تحريف كتاب القرآن بقوله تعالى " إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" جاءت الاعراب بنصوص محرفة على وزن ما قال مسيلمة الكذاب "" و على لسان سجاح العاهرة التي شاركته تحريف القرآن وشاركته حروب الردة. و حين غاب لسان العرب عن مثل هذا الصنيع، اهتم بالأمر المستشرقون فحفظوا الآيات والاحاديث والسيرة العطرة ثم نشروا سمومهم بيننا و كتبوا كتبهم التي تتخذها نخبتنا مراجع و مصادر لثقافتهم الدينية و ها هي اليوم تلك الأفكار الجهنمية تنتشر في عقول الجيل اليافع حيث يخلط الفاتحة بآية الكرسي والحديث بقول السلف و زاوية سيدي فلتان بالمسجد الحرام وهلمّ جرا.اليوم وتحت راية المدنية تتكلم النخبة فلا تحسن الخطاب بلغتها ولغات العالم اذ تجتمع الحروف في أفواهها فتصطدم ليخرج كلاما معتلا يحتوي على الفاظ عربية وفرنسية و انقليزية وفرنسية معربة و غيرها من الألفاظ التي تحيّر سامعها وقائلها في آن واحد. هؤلاء أرادوا في يوم أغبر أن يدلوا بدلوهم ويستشهدوا بكتاب الله على مراد الله، أرادوا ان يضفوا نوعا من المعقولية على ما يقولون و قليلا من الحكمة على ما يبشرون فكانت التحريفات و عادت العزى واللات فانزعج المواطن البسيط المشدوه بمثل هذه المستويات. اسمعوا و عوا " كل شاه تتعلق من كراعها" "اسمعوا كلام الحاكم" "خلق الله الأرض في ستين يوما" " اذا الأرض كوّرت" هذا ليس كلام المجانين أو كلام الشارع أو كلام مكتئب نفسي أو مخمور ضاع عنه العقل لبرهة من الزمن، هذا التخريف لا يقال في الأركان أين تترك القمامة ويتبول المزطولون، هذا الحديث "يتلى" على مسمع الجميع على أمواج الأثير وأمام شاشات الكاميرا ليبث في المباشر فيستحسنه السفهاء و يضحك البعض منه وينزعج عموم الناس من الجهل بكتاب الله والافتراء عليه.ينسب هذا الكلام الى علية القوم، جامعيون ونواب و مثقفون و مقدمو برامج و ناشطون في المجتمع المدني وربما شيوخ يعتلون المنابر يوم الجمعة. لا يمثل مثل هذا الحديث خطرا فقد تكفل الحق تعالى بحفظ كتابه في صدور عباده الصالحين و ها هي جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة تحفّظ أبناءنا وتسهر على تلقينهم القراءات الصحيحة فتصقل مواهبهم و تعلمهم التجويد فيتقلب نطقهم بين الاشباع و القلقلة والغنة والاقلاب و الادغام و غيره وتعتني بالمعنى والتفسير على عهد اجدادنا علماء الزيتونة الميامين. لكن الفضح مثل هذا الاستهجان للقرآن مردّه نقط ثلاث بات من المؤكد تبيانها:- أغلب اهل السياسة و المحسوبون على الفكر وهو بريء منهم يستنجدون بما يصنعون من القرآن لتوجيه العامة بما ينتجون من مفاهيم بعد ان غابت عنهم لغة المنطق و الاقناع العلمي.- التّهكم على القرآن الكريم بنسب أمثلة شعبية و مقولات عامية تمثّل المستوى الهزيل و العامي جدا لأصحابه فالسراب لا يوفّر ولو قطرة من ماء.- مثل هذا القول الذي تكرر طيلة قرون عديدة وعبر فترات ناصعة وكالحة من تاريخ البشرية لم يرق لتغير حرف واحد من الكتاب الكريم الذي نزّله الله بلغة العرب، قال تعالى "".