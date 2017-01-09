المنتخب التونسي: اصابة الخزري لا تكتسي خطورة

كما افاد طبيب المنتخب الى المهاجم طه ياسين الخنيسي الذي اكتفى بالتدرب على انفراد في القاهرة سيكون بدوره جاهزا للمباراة الاولى في النهائيات القارية ضد السنيغال.
وكان المنتخب التونسي انهزم 1-0 امس في اللقاء الودي الاخير استعدادا لكاس امم افريقيا (الغابون 2017).
ويذكر ان المنتخب التونسي سيستهل مشاركته القارية بملاقاة السنيغال يوم 15 جانفي الحالي قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 19 من نفس الشهر على ان يختتم سلسة مقابلاته ضمن الدور الاول للمجموعة الثانية بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 23 جانفي.
Publié le:2017-01-09 10:11:00
Par:lechef (Tunisia )
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