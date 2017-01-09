المنتخب التونسي: اصابة الخزري لا تكتسي خطورة

Lundi 09 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 10:11:00

- اكد الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم في تصريح لموقع الجامعة التونسية ان الاصابة التي تعرض لها اللاعب وهبي الخزري خلال المباراة الودية مع المنتخب المصري امس الاحد بالقاهرة "لا تكتسي خطورة" مشيرا الى الخزري تعرض الى التواء خفيف على مستوى الكاحل.كما افاد طبيب المنتخب الى المهاجم طه ياسين الخنيسي الذي اكتفى بالتدرب على انفراد في القاهرة سيكون بدوره جاهزا للمباراة الاولى في النهائيات القارية ضد السنيغال.وكان المنتخب التونسي انهزم 1-0 امس في اللقاء الودي الاخير استعدادا لكاس امم افريقيا (الغابون 2017).ويذكر ان المنتخب التونسي سيستهل مشاركته القارية بملاقاة السنيغال يوم 15 جانفي الحالي قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 19 من نفس الشهر على ان يختتم سلسة مقابلاته ضمن الدور الاول للمجموعة الثانية بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 23 جانفي.