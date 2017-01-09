في أوّل ظهور إعلامي له… صخر الماطري يكشف: أنتظر المصالحة الوطنية

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 09:20:32

- تناول برنامج تحقيق خاص “Enquête exclusive” الذي يبث على القناة لفرنسية قناة M6 موضوع الأثرياء العرب الذين يملكون عقارات في اشكال مختلفة في دولة السيشال، وقد ظهر أن صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي صخر الماطري في البرنامج المذكور باعتباره يتمتع باللجوء السياسي في السيشال في فيلا فخمة تقع في قلب العاصمة فيكتوريا.ويعدّ ظهور صهر الرئيس السابق الأول من نوعه عبر وسيلة اعلامية إثر هروبه من تونس إبان أحداث ثورة 14 جانفي 2011، حيث كشف أنه يعيش صحبة أحباء الطبيعة إلى حين تسوية ملفه في تونس موضحا أنه قدّم ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة وهي في انتظار المصالحة الوطنية.كما أظهر البرنامج أن زوجته نسرين بن علي ترتاد قاعة رياضية في مركز تجاري مرموق في عذه الدولة السياحية.وفي سياق متصل علّق الماطري على الأحكام القضائية الصادرة في شأنه في تونس واصفا إياها بالأحكام غير العادلة التي تفتقد الى شروط المحاكمة العادلة وفسّر ذلك بالتغيير الذي عرته البلاد وسقوط نظام سياسي ظل يحكم البلاد لمدة 50 عاما.وقد تطرق وزير الخارجية السيشالي السابق والذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة الى موضوع صخر الماطري مبيّنا للقناة الفرنسية M6 أن الماطري دخل البلاد كسائح وبالتالي لا يمكن إيقافه أو تجميد أو مصادرة أملاكه نظرا لغياب قرائن يمكن أن تدينه.