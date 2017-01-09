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Politique

ألمانيا تهدد بتقليص مساعداتها التنموية تجاه البلدان التى ترفض استعادة مواطنيها

Lundi 09 Janvier 2017
وكالات - هددت الحكومة الألمانية بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين.
وقال نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل الذي يترأس أيضا الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمجلة در شبيغل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن "من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الإفادة من مساعدتنا للتنمية".

ومساء الأحد، صرح وزير الداخلية توماس دي ميزيير العضو في الحزب المحافظ بزعامة أنغيلا ميركل لقناة "إيه آر دي" "أؤيد هذه الفكرة تماما".

والتحذير يستهدف خصوصا تونس التي يتحدر منها أنيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 ديسمبر والذي خلف 12 قتيلا، إضافة إلى دول المغرب عموما.


ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته.

ويواجه آلاف من مواطني المغرب العربي وضعا مماثلا في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.

ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.

وقال وزير العدل هيكو ماس الأحد "سأقدم اقتراحات ملموسة جدا بهدف توسيع إمكان احتجاز الاشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحا أن هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأم استعادتهم سريعا.

وسيبحث وزير العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.

Publié le:2017-01-09 08:49:30

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2 de 2 commentaires pour l'article 136597

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Lundi 09 Janvier 2017 à 09h 28m |           
من بينهم..


Vous ne maîtrisez même pas la langue maternelle??? HONTE..

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 09 Janvier 2017 à 09h 01m | Par           
تونس يرجعون لها لحمها الفاسد



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