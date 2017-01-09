هجوم '''بسيارة مفخخة'' على قوات الأمن المصرية شمال سيناء

Lundi 09 Janvier 2017

وكالات - ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف، الاثنين، حاجزا لقوات الأمن المصرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، إلى 9 قتلى من القوات الأمنية و10 جرحى، بينهم 4 مدنيين.

وقالت مصادر أمنية إن الهجوم على "حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش"، أسفر عن مقتل "9 مجندين وإصابة 10"، وذلك بعد أن كانت المعلومات الأولية تحدثت عن قتيلين.



وأوضحت المصادر أن انتحاريا يقود "شاحنة نفايات محملة بالمتفجرات" اصطدم بنقطة تفتيش أمنية خارج مقر، قبل أن يشن مسلحون آخرون هجوما أطلقوا خلاله "قذائف آر.بي.جي" على القوات الأمنية.



وأضافت أن "السيارة المستخدمة في الهجوم تابعة لمرفق النظافة" وكانت قد "سرقت منذ أسبوع من العريش"، مشيرة إلى ان التفجير أدى أيضا إلى "تدمير مبنى المقر المكون من طابق..".





وشهدت مناطق عدة في شمال سيناء تصعيدا في الهجمات ضد المدنيين والشرطة والجيش، وذلك منذ عزل الرئيس المنتمي إلى الإخوان، محمد مرسي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة عام 2013.



وتشن قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة، ولاسيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غير اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعة داعش، وتنبى معظم الهجمات.



Publié le:2017-01-09 08:42:45

