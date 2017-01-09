سلوى الشرفي تبتدع آية نسبتها الى سورة النساء ! ''اسمعوا كلام الحاكم – النساء 59''

يصعب لجم وسائل التواصل الاجتماعي عن متابعة هفوات السياسيين خاصة والمشاهير عامة ، إذْ لا يمكن فرملة الجموح نحو استثمار الاخطاء والبناء عليها ومن ثم استهلاكها في الطرائف والتهكم والسخرية ، تلك هي حاسة مواقع التواصل الاجتماعي اللاقطة ، والتي اصبحت البديل عن اعلام تقليدي موجه يلتقط صغائر خصومه ويتغافل بل يغطي عن كبائر وجرائم مموليه ، ورغم جنوح الفضاء الاجتماعي في الكثير من الاحيان واعتماده المبالغة ،إلا انه اصبح يمثل تعبيرة مهمة للحرية ، بل هي التعبيرة الاكبر والاهم منذ تعودت الاجيال السابقة واللاحقة على تجرع الاعلام الرسمي والركون اليه مع ما يسببه من امراض فتاكة بعضها بدني واكثرها نفسي .
كان النشطاء على اهبة الاستعداد لهفوة القيادي في نداء تونس لطفي النابلي ، واستثمروا بشكل واسع زلته حين قال على هامش الندوة التي نظمها مركز تونس للإسلام والديمقراطية " الله سبحانه وتعالى قال كل شاه معلقة من كراعها" ، ولا شك انها من جنس اخطاء الزلات وليست من اخطاء الجهل ، لان مكانة الرجل العلمية وعمله في الجامعة التونسية ثم واستدعائه من طرف رضوان المصمودي المعروف بجديته والبعيد عن التعامل مع الجاهلين بالمحاور التي يطرحها المنتدى ، يجعل من الرجل فوق هذه المعلومات البديهية ، رغم ذلك وحتى وان كان النابلي اخطأ عن جهل واختلطت عليه الامثال والآيات ، فان الاخطاء الغير متعمدة لا يمكن ابدا مقارنتها بالجرائم المتعمدة التي يأتيها اصحابها عن سبق اصرار وترصد ، لا يمكن بحال ان نقارن زلة النابلي بما اقترفته المثيرة للجدل سلوى الشرفي التي دونت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي عبارات غريبة نسبتها للقرآن الكريم ، افتتحتها بقال الله تعالى ، وذيلتها بكذبة مشينة حين ادعت انها آية عدد 59 من سورة النساء !!!
قامت سلوى قبل ذلك بتبرير زلة النابلي ، واستغلت الفرصة لتمرير جرعات اضافية من العبث والاستهتار ، وقد عودتنا على استغلال كل ما يطعن في الهوية ويحيل على العبث بموروث الشعب ، وهي الان لا تبتدع بل تواصل مسيرتها التي بداتها قديما صحبة نُخيبة هجينة غريبة عن نبتة تونس ، جنحت المثيرة والمثيرات والمثيرون الى الطعن في المسلمات ومشاغبة المقدس في سعي محموم لإنهاكه ، بينما اختار الاخيار الوقوف في وجه الظلم وطلبوا الحرية ودفعوا من اجلها عصارة اعمارهم ومنهم من دفع جميع عمره .
قبل ساعات من ابتداعها لآية مكذوبة ، كانت الشرفي على موعد مع التهكم على مجموعة من الشخصيات العامة ، ضمنهم السيدة سامية عبو ! أي نعم سلوى الشرفي تتهكم على سيدة عرفتها ساحة النضال قبل رحيل بن علي وبعد رحيله ، ولان سامية لم تختص في المعارك القذرة ولا هي سخرت عمرها في التحريض على ضحايا بن علي ، اصبحت عرضة لتهكمات سلوى وتهكمات من يعتنق مذهب سلوى .
Publié le:2017-01-09 00:34:21
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: وزارة الخارجية تؤكد قيامها بالإجراءات الضرورية للتحقق من مدى صحة المعلومات التي بثتها قناة ليبية خاصة أمس السبت على لسان إرهابي ليبي